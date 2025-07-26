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На даты не смотрите: когда и как правильно собирать урожай лука на огороде
В Украине подешевел лук. И одной из причин стал хороший урожай овоща в частных и фермерских хозяйствах.
Сейчас перед аграриями стоит важная задача — когда и как правильно собрать выращенный урожай, чтобы не повредить его и он мог долго храниться.
Некоторые фермеры привыкли доверять лунному календарю, но опытные огородники знают, что секрет идеальной уборки спрятан в тонкой части растения — шейке лука.
Если выбрать лук очень рано, то овощ не дорастет, лук будет небольшого размера, что отразится на урожае. А если выбрать лук поздно, когда пойдут дожди, то он не будет долго храниться.
Лучшее время для сбора лука — когда листья у растения начинают подсыхать и желтеть. Это свидетельствует о том, что питательные вещества из перьев постепенно переходят в луковицу. Лук уже набрал свои вкусовые качества и его можно собирать.
Чтобы проверить готовность лука, нужно аккуратно подкопать несколько луковиц. В спелом луке шейка луковицы легко гнется и не ломается, пишет ukr.media.
Она становится соломенного цвета. Это верный признак начала сбора.
Собирать лук нужно в сухую, солнечную погоду. Лучше луковицы не тянуть руками, а аккуратно подкапывать лопатой, стараясь не повредить.
Выкопанный лук вместе с ботвой раскладывают прямо на грядке для просушки. В солнечную погоду так можно оставить лук на 3−7 дней. Затем растения переносят под навес или хорошо проветриваемое помещение.
Там процесс сушки продолжается, пока шейка не станет абсолютно сухой и тонкой.
Только после полного высыхания шейки ботву обрезают, оставляя пенек 3−5 см.
Можно не обрезать сухую ботву, а плести ее в косы. Так лук можно оставить на зиму в хорошо проветриваемом сухом помещении.
Правильно собранный лук в последнюю неделю июля будет храниться до нового урожая.
Напомним, до конца июля на участке после лука еще можно посеять сидераты, чтобы обогатить почву для урожая в следующем году.110
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