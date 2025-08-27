- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
В Украине прекратили финансирование пенсий, но беспокоиться не о чем
В то время как в Украине хотят ввести второй уровень пенсии — накопительный, государство продолжает платить пенсионные выплаты пенсионерам. Так, на выплаты в августе Пенсионный фонд Украины потратил 68,8 млрд грн.
Об этом ПФУ сообщил на своей странице в соцсети Facebook, отчитываясь о работе за последний летний месяц. Следует отметить, что хотя до конца месяца остались еще несколько дней, в фонде заявили о завершении финансирования выплат.
Подобная практика является привычной для ПФУ, когда финансирование пенсий проходит за несколько дней до конца месяца и не означает, что закончились деньги. Просто, по практике работы Государственного казначейства Украины, последние 3 рабочих дня каждого месяца ведомство составляет отчет, и не осуществляет платежей, а необходимые платежи делаются заранее.
Таким образом, все деньги, необходимые для выплаты пенсий,. уже переведены Госказначейством и ПФУ в уполномоченные банки и в «Укрпошту», так что пенсионеры с датой выплаты после 25 августа без проблем получат свои деньги в назначенный срок.
Тем временем с 1 октября в Украине для некоторых категорий пенсионеров и получателей социальной помощи вырастет ее размер.245
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку