В Украине прекратили финансирование пенсий, но беспокоиться не о чем

17:24 27 августа 2025
пенсии

В то время как в Украине хотят ввести второй уровень пенсии — накопительный, государство продолжает платить пенсионные выплаты пенсионерам. Так, на выплаты в августе Пенсионный фонд Украины потратил 68,8 млрд грн.

Об этом ПФУ сообщил на своей странице в соцсети Facebook, отчитываясь о работе за последний летний месяц. Следует отметить, что хотя до конца месяца остались еще несколько дней, в фонде заявили о завершении финансирования выплат.

Подобная практика является привычной для ПФУ, когда финансирование пенсий проходит за несколько дней до конца месяца и не означает, что закончились деньги. Просто, по практике работы Государственного казначейства Украины, последние 3 рабочих дня каждого месяца ведомство составляет отчет, и не осуществляет платежей, а необходимые платежи делаются заранее.

Таким образом, все деньги, необходимые для выплаты пенсий,. уже переведены Госказначейством и ПФУ в уполномоченные банки и в «Укрпошту», так что пенсионеры с датой выплаты после 25 августа без проблем получат свои деньги в назначенный срок.

Тем временем с 1 октября в Украине для некоторых категорий пенсионеров и получателей социальной помощи вырастет ее размер.

