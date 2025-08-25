Не индексация: у кого вырастут выплаты с 1 октября

Пенсионеры знают, что обычно в марте проводится индексация, благодаря которой растут выплаты у многих людей. В то же время, в этом году часть пенсионеров может надеяться на увеличение выплат и в октябре — но не благодаря индексации, а получению базовой социальной поддержки.

О механизме ее действия рассказала заместитель директора департамента Пенсионного фонда Украины Алена Краснова.



По ее словам, с 1 июля в стране стартовал экспериментальный проект — предоставление базовой социальной помощи семьям с низкими доходами. Чтобы получить такие выплаты, малообеспеченные семьи должны обращаться в Пенсионный фонд. Первые начисления участникам программы стали поступать на счета уже с 1 августа.

Оформить базовую социальную доплату могут представители четырех категорий:

малообеспеченные семьи;

матери-одиночки;

многодетные семьи;

дети, не получающие алименты от родителей.

С 1 октября круг получателей будет расширен. Обратиться за помощью сможет любой человек, отвечающий критериям, определенными постановлением правительства. При этом учитываются доходы семьи, ее материальное состояние и наличие имущества, а размер выплат будет определяться индивидуально.

По словам чиновницы, это может быть пенсионер с небольшой пенсией, лицо трудоспособного возраста, не получающее ни одного из четырех видов государственных пособий, а также фактически любой гражданин, кто подаст заявление.

Если у человека нет права на пенсию, он получает государственную социальную помощь в размере 2361 грн. Но при обращении за базовой социальной поддержкой применяется базовое социальное значение 4500 грн на одного человека.

«Из этой суммы вычитается 2361 грн, а разница выплачивается ежемесячно как базовая социальная помощь. Подавать документы нужно будет в Пенсионный фонд, начиная с октября «, — пояснила Краснова.

На середину августа около 1500 граждан уже оформили базовую социальную доплату. Все поданные заявления в ПФУ прорабатываются.

Чиновница приводит такой пример: в семье, где муж и жена работают, на мужа выделят 4500 грн, на жену — 3100, так как она трудоспособна. А на ребенка — также 4500. То есть для расчета этой помощи будет взято 9 тысяч грн плюс 3100. В общей сложности — 12100. То есть, для семьи это будет существенная помощь. Она будет выделяться ежемесячно.

