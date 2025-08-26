41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

17:06 26 августа 2025
Судьи "МастерШеф"

Состоялась премьера 16-го сезона кулинарного реалити «МастерШеф», и команда проекта приступила к подготовке следующего цикла. Как и в прошлых сезонах, соревноваться будут любители, а оценивать — неизменные судьи: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

По словам продюсеров, основным концептом сезона стала тема здорового питания, а в одном из выпусков участники будут готовить для героев другого шоу — «Зважені та щасливі». В 16-м сезоне состоятся два масштабных выездных конкурса: на ВДНХ и в столичный супермаркет. Продюсеры обещают также обновленный формат суперфинала.

На странице проекта в социальной сети зрители поделились впечатлениями от начала сезона и своими надеждами на суперфинал.

«Поймала себя на мысли, что уже поколения выросли на этом шоу и фраза „уже в детстве мечтала/мечтал“ становится все более привычной… - написали в комментариях. — Спасибо, что вы есть, несмотря ни на что».

«Классный будет, наверное, сезон, потому что первый раз посмотрела кастинг от начала до конца:) — признались в сети. — Очень интересные участники».

«За все сезоны победа 15-го самая позорная и очевидно несправедливая! — выразили свое впечатление. — Азиатская „принцесса“ ничего не достигнет, и со временем о ней забудут, но впечатление от шоу, которое было испорчено, — это не забудется. Поэтому в этом сезоне, надеюсь, судейство будет справедливым и „любимчиков“ за уши в финал не затащат».

Напомним, победительницей 15-го сезона «МастерШеф» стала 25-летняя модель Нэнси Топко. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она призналась, как справляется с критикой, о чем мечтает и оставила ли карьеру модели.

2000

