Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием

Легендарный певец и композитор Павел Зибров, который показал свой отдых, поразил обращением к жене. На своей странице в социальной сети он выложил фотографии вместе с Мариной Зибровой и пост о том, что чувствует рядом с любимой женщиной. Напомним, одна из самых известных песен — «Марина» — посвящена именно ей.

ВІДЕО ДНЯ

«Поздравляю тебя с днем рождения, моя любимая жена, моя половинка, без которой я не представляю своей жизни, — признался Павел Николаевич. — Ты для меня — все: мой день и моя ночь, мой праздник, моя победа, мое вдохновение и мои мечты. Ты режиссер моей жизни, та, кто пишет лучший сценарий уже 31 год… Все эти годы я прислушивался к твоим советам и видел, как все складывается наилучшим образом, именно так, как ты чувствовала».

Павел Зибров поблагодарил жену за дочь Диану, которая сейчас работает в команде своего папы.

РЕКЛАМА

«С тобой жизнь — это музыка, а ты — ее лучшая мелодия, — написал Зибров. - Люблю безгранично!»

Сеть присоединилась к поздравлениям и пожеланиям известной семье.

«Какие вы красивые! — поделилась певица Екатерина Бужинская. — Многая лета Марине!»

РЕКЛАМА

«Самые искренние поздравления, — написали в комментариях. — Марине и всей семье, будьте здоровы и счастливы! Живите в добре и Божьей благодати! Мирной жизни!»

«Как выглядит женщина — зависит от мужчины, пани Марина, вы прекрасны, — поздравили в сети. — Здоровья, мира, счастья и долгих лет вместе, прекрасно выглядите вместе».

РЕКЛАМА

Ранее Павел Зибров посвятил песню Мариуполю.

265

Читайте нас в Facebook