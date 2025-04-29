Крик души: легендарный певец посвятил песню Мариуполю (видео)

Знаменитый певец и композитор Павел Зибров выпустил мощную песню, посвященную Мариуполю, жители которого одними из первых испытали страшные последствия полномасштабного вторжения россиян в Украину. Павел Николаевич на своей странице в социальной сети поделился болью, которая разрывает его сердце.

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— Каждая строка — это эхо сердец тех, кто прошел через самое страшное и остался человеком, — написал Зибров. — Это история о боли и отчаянии, о поддержке, вере и надежде, которая живет даже сквозь тьму.

"Каждая строка песни, - написал Павел Зибров, - это эхо сердец тех, кто прошел через самое страшное и остался человеком"

Известно, что с начала войны Павел Зибров поддерживает общину «Я Мариуполь» в Киеве — встречается с жителями города и устраивает концерты.

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- Это невероятные люди: сильные, светлые, настоящие, несгибаемые, — поделился Павел Николаевич. — Они вместе преодолевают все препятствия, держатся друг за друга и несут в сердце огромную веру в жизнь. Быть рядом с ними — большая честь и важнейшая миссия.

Слова к песне написала поэтесса Леся Василега, с которой певец познакомился именно в центре «Я Мариуполь». Музыка — авторства Павла Зиброва. Видео — работа Алексея Михайлевского и Ники Фантаевой — смонтировано из хроники кадров Мариуполя в первые дни большой войны.

— «Я Мариуполь» — это больше, чем песня, — отметил Зибров. — Это память о тех, кого мы потеряли. Это поддержка для тех, кто продолжает борьбу. И это надежда для всех нас — на свет, который обязательно победит.

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Видео к песне смонтировано из хроники кадров Мариуполя в первые дни большой войны

Поклонники поблагодарили Павла Зиброва за мощную работу.

«Николаевич, поздравляю! — написал певец Виктор Павлик. — Очень круто! Дай Бог!»

«Очень сильная песня, — поделились впечатлениями. — Берет за сердце с первых слов».

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«Я с самого начала, как Мариуполь оккупировали, СИЛЬНО ВЕРЮ в его освобождение нашими ребятами, — написали в комментариях. — Спасибо, Павел Николаевич, за этот КРИК ДУШИ каждого украинца».

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