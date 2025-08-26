41.08 / 41.60 47.90 / 48.56
Украина

Идут бои: ВСУ опровергли захват россиянами сел на Днепропетровщине

17:35 26 августа 2025
Бои за Новогеоргиевку и Запорожское продолжаются. Фото DeepState

В Оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли сообщение о захвате россиянами населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка.

«Об оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику ощутимые потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками», — говорится в сообщении ОСУВ «Днепр».

Напомним, что аналитики из DeepState сегодня сообщали о продвижении врага на Днепропетровщине, отмечая, что россияне уже давно активизировались на большом участке как вдоль админграницы Днепропетровской области, так уже и на территории региона: «Уже не первую неделю ведутся активные боевые действия в районе Малеевки, где противник просачивается в глубину территории, пытаясь закрепиться уже в Вороном и где бойцы 225 ОШП проводили зачистку. Теперь к этим событиям добавилось еще два населенных пункта, куда зашел враг, сейчас закрепляется, накапливает пехоту для дальнейшего продвижения».

Ранее DeepState сообщали о тяжелой ситуации в районе Серебрянского леса в Луганской области, из которого противник хочет полностью вытеснить украинские подразделения.

Фото DeepState

