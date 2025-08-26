- 19:19 Зависит от мужчины: легендарный певец шокировал признанием
- 18:52 «Лишние» квадратные метры жилья: украинцам напомнили о необходимости уплатить налог за недвижимость
- 18:35 Почему нужно обязательно обрезать клубнику в августе и когда это лучше сделать
- 18:21 Скандал вокруг «Укрбуда»: журналист о том, как Фонд госимущества, Микитась и его партнер срывают аукцион
- 18:15 Бег с барьерами, футбол, регби и верховая езда: Кейт Миддлтон поразила увлечениями своих детей
- 17:58 Составлен рейтинг самых красивых актрис 2025 года: кто вошел в первую тройку
- 17:35 Идут бои: ВСУ опровергли захват россиянами сел на Днепропетровщине
- 17:30 Пенсия в 16 тысяч гривен минимум: кто имеет на нее право и как получить
- 17:06 Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»
- 16:44 Верховная Рада зарегистрировала законопроект об урегулировании аптечной деятельности в соответствии с нормами ЕС
- 16:39 Подчеревина в луковой шелухе: вкуснее любой магазинной колбасы
- 16:22 На подходе еще одна украинская ракета: впервые показали наземную версию «Нептуна»
Идут бои: ВСУ опровергли захват россиянами сел на Днепропетровщине
В Оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли сообщение о захвате россиянами населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка.
«Об оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт. Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику ощутимые потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками», — говорится в сообщении ОСУВ «Днепр».
Напомним, что аналитики из DeepState сегодня сообщали о продвижении врага на Днепропетровщине, отмечая, что россияне уже давно активизировались на большом участке как вдоль админграницы Днепропетровской области, так уже и на территории региона: «Уже не первую неделю ведутся активные боевые действия в районе Малеевки, где противник просачивается в глубину территории, пытаясь закрепиться уже в Вороном и где бойцы 225 ОШП проводили зачистку. Теперь к этим событиям добавилось еще два населенных пункта, куда зашел враг, сейчас закрепляется, накапливает пехоту для дальнейшего продвижения».
Ранее DeepState сообщали о тяжелой ситуации в районе Серебрянского леса в Луганской области, из которого противник хочет полностью вытеснить украинские подразделения.
Фото DeepState34
