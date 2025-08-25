24 августа ВСУ освободили четыре села в Донецкой области. Но ситуация в Луганской области в районе Серебрянского лесничества остается напряженной.

ВІДЕО ДНЯ

Россияне, воспользовавшись уязвимыми участками в украинской обороне, пытаются продвинуться вперед и закрепиться, сообщили аналитики проекта DeepState.

Враг в основном работает небольшими группами пехоты.

«Бывают случаи, когда позиции СОУ (сил обороны Украины) имеются только в докладах, а затем противник внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЕРовцев и т. д. » , — говорится в сообщении.

РЕКЛАМА

По информации аналитиков, очень сложная ситуация сейчас складывается в лесу на северном берегу реки Северский Донец от Григорьевки до Дроновки.

Там враг может легко перекрыть путь в районе последней, чем создаст неблагоприятные последствия для имеющихся там позиций.

Противник пытается полностью выдавить СОУ из Серебрянского лесничества. Россияне давят в направлении Ямполя и уже фиксировались в районе дороги Ямполь-Заречное.

РЕКЛАМА

«В самом же Заречном ситуация складывается также неблагоприятным образом для украинских бойцов, так как противник понемногу затягивается в населенный пункт мимо позиций и выбивать оттуда становится все труднее» , — отмечают в DeepState.

Ранее мы сообщали о том, что армия россии прорывается в Покровск и Мирноград.

РЕКЛАМА

294

Читайте нас в Facebook