- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
Серебрянский лес — под угрозой полного прорыва: DeepState о риске окружения
24 августа ВСУ освободили четыре села в Донецкой области. Но ситуация в Луганской области в районе Серебрянского лесничества остается напряженной.
Россияне, воспользовавшись уязвимыми участками в украинской обороне, пытаются продвинуться вперед и закрепиться, сообщили аналитики проекта DeepState.
Враг в основном работает небольшими группами пехоты.
«Бывают случаи, когда позиции СОУ (сил обороны Украины) имеются только в докладах, а затем противник внезапно оказывается в тылу на позициях дронщиков или уже РЕРовцев
По информации аналитиков, очень сложная ситуация сейчас складывается в лесу на северном берегу реки Северский Донец от Григорьевки до Дроновки.
Там враг может легко перекрыть путь в районе последней, чем создаст неблагоприятные последствия для имеющихся там позиций.
Противник пытается полностью выдавить СОУ из Серебрянского лесничества. Россияне давят в направлении Ямполя и уже фиксировались в районе дороги Ямполь-Заречное.
«В самом же Заречном ситуация складывается также неблагоприятным образом для украинских бойцов, так как противник понемногу затягивается в населенный пункт мимо позиций и выбивать оттуда становится все труднее» , — отмечают в DeepState.
Ранее мы сообщали о том, что армия россии прорывается в Покровск и Мирноград.294
