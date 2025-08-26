41.10 / 41.61 47.89 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россияне захватили два села на Днепропетровщине, — DeepState

14:45 26 августа 2025
Россияне оккупировали Новогеоргиевку и Запорожское. Фото DeepState

Аналитики проекта DeepState, ранее отмечавшие, что противник пытается полностью вытеснить украинские подразделения из Серебрянского лесничества, где россияне продвигались в последнее время, сообщили об оккупации врагом двух населенных пунктов.

Так, сообщается об оккупации Новогеоргиевки — села в Синельниковском районе Днепропетровщины, а также расположенного неподалеку населенного пункта Запорожское.

Фото DeepState

Также мониторы констатируют продвижение россиян вблизи населенных пунктов Шевченко, Белая Гора и в Александро-Шультино.

РЕКЛАМА
Фото DeepState

Напомним, что на днях было официально подтверждено освобождение Силами обороны Украины нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Так, врага выбили из Новомихайловки, Михайловки, Зеленого Гая и Владимировки.

До этого Генштаб ВСУ подтверждал информацию о зачистке от врага населенных пунктов на Добропольском направлении, куда прорвались россияне — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

РЕКЛАМА

А в начале августа подразделения Сил обороны Украины вытеснили врага из нескольких населенных пунктов в приграничьи Сумщины.

Фото DeepState

29

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Обучение в вузах до 2004 года зачтут в страховой стаж. Фото - Pixabay

Кому учтут годы обучения в вузе для пенсии: что нужно знать

Гороскоп на начало сентября для всех знаков зодиака

Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени

Следующий материал
Новости партнеров