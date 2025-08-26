- 14:46 Чем заняться в сентябре в саду и на огороде: посевной календарь на первый месяц осени
- 14:45 Россияне захватили два села на Днепропетровщине, — DeepState
- 14:19 Бывший директор ЦРУ сомневается в возможности встречи путина и Зеленского
- 14:03 Пряные и ароматные помидоры по-грузински: рецепт на зиму, который вас поразит
- 13:53 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Маккаби» (Тель-Авив): букмекеры оценили шансы команды Шовковского остаться в Лиге Европы
- 13:41 Почему ПФУ может отказать в назначении пенсии и что делать пенсионеру
- 13:21 Два поражения оккупантов на Донбассе и смена тактики: эксперт рассказал о последствиях наступления россиян
- 12:59 В Украине усилят контроль за льготниками: кого касается и в чем причина
- 12:40 Агентка фсб готовила теракты против Нацгвардии и ТЦК в Киеве: СБУ сорвала планы врага
- 12:23 Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
- 12:01 Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа
- 11:34 «Нефтегаз» закручивает гайки: голубое топливо будут отключать даже за долг в 40−50 гривен
Россияне захватили два села на Днепропетровщине, — DeepState
Аналитики проекта DeepState, ранее отмечавшие, что противник пытается полностью вытеснить украинские подразделения из Серебрянского лесничества, где россияне продвигались в последнее время, сообщили об оккупации врагом двух населенных пунктов.
Так, сообщается об оккупации Новогеоргиевки — села в Синельниковском районе Днепропетровщины, а также расположенного неподалеку населенного пункта Запорожское.
Также мониторы констатируют продвижение россиян вблизи населенных пунктов Шевченко, Белая Гора и в Александро-Шультино.
Напомним, что на днях было официально подтверждено освобождение Силами обороны Украины нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Так, врага выбили из Новомихайловки, Михайловки, Зеленого Гая и Владимировки.
До этого Генштаб ВСУ подтверждал информацию о зачистке от врага населенных пунктов на Добропольском направлении, куда прорвались россияне — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.
А в начале августа подразделения Сил обороны Украины вытеснили врага из нескольких населенных пунктов в приграничьи Сумщины.
Фото DeepState29
Читайте нас в Facebook
Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа