Россияне захватили два села на Днепропетровщине, — DeepState

Аналитики проекта DeepState, ранее отмечавшие, что противник пытается полностью вытеснить украинские подразделения из Серебрянского лесничества, где россияне продвигались в последнее время, сообщили об оккупации врагом двух населенных пунктов.

ВІДЕО ДНЯ

Так, сообщается об оккупации Новогеоргиевки — села в Синельниковском районе Днепропетровщины, а также расположенного неподалеку населенного пункта Запорожское.

Фото DeepState

Также мониторы констатируют продвижение россиян вблизи населенных пунктов Шевченко, Белая Гора и в Александро-Шультино.

РЕКЛАМА

Фото DeepState

Напомним, что на днях было официально подтверждено освобождение Силами обороны Украины нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Так, врага выбили из Новомихайловки, Михайловки, Зеленого Гая и Владимировки.

До этого Генштаб ВСУ подтверждал информацию о зачистке от врага населенных пунктов на Добропольском направлении, куда прорвались россияне — Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое и Золотой Колодец.

РЕКЛАМА

А в начале августа подразделения Сил обороны Украины вытеснили врага из нескольких населенных пунктов в приграничьи Сумщины.

Фото DeepState

29

Читайте нас в Facebook