Эта ошибка испортит кофе: как правильно готовить любимый напиток

Натуральный кофе, а точнее содержащийся в нем кофеин, как утверждают диетологи, способен несколько подавлять аппетит и способствовать снижению веса. Конечно, если пить его без подсластителей и сливок. Случается, что с помощью различных допингов кофеманы стремятся улучшить вкус напитка. Впрочем, следует знать одно правило, которое поможет улучшить вкус кофе и без разнообразных добавок.

Так, как пишет «ТСН», многие совершают ошибку, заваривая кофе крутым кипятком. Такой способ приготовления приводит к высвобождению из кофе вкусовых соединений, в результате чего напиток становится горьким и более крепким. А в случае с растворимым кофе усиливается аромат и вкус искусственных компонентов, содержащихся в порошке.

Знатоки отмечают, что горький и крепкий кофе можно получить, залив его водой, нагретой до 90−95, а если вы хотите получить более мягкий напиток, то для этого хватит воды с температурой не выше 89 градусов.

Если у вас нет прибора для измерения температуры воды, то после ее закипания следует подождать 30 секунд и только после этого заваривать кофе. Делать это стоит, накрыв чашку крышкой — так напиток будет дольше оставаться горячим, а его вкус и аромат раскроются полнее.

Если варить кофе на плите, то его не следует доводить до состояния кипения. Готовить рекомендуют на слабом огне — чем процесс нагревания медленнее, тем лучше высвобождаются из молотых зерен ферменты и эфирные масла. Кофе можно снимать с огня, когда в турке начнет подниматься пенка.

Кстати, эксперты прогнозируют, что в этом году цены на кофе могут увеличиться из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, которая является одним из основных поставщиков, а также во Вьетнаме.

