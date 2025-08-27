- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Эта ошибка испортит кофе: как правильно готовить любимый напиток
Натуральный кофе, а точнее содержащийся в нем кофеин, как утверждают диетологи, способен несколько подавлять аппетит и способствовать снижению веса. Конечно, если пить его без подсластителей и сливок. Случается, что с помощью различных допингов кофеманы стремятся улучшить вкус напитка. Впрочем, следует знать одно правило, которое поможет улучшить вкус кофе и без разнообразных добавок.
Так, как пишет «ТСН», многие совершают ошибку, заваривая кофе крутым кипятком. Такой способ приготовления приводит к высвобождению из кофе вкусовых соединений, в результате чего напиток становится горьким и более крепким. А в случае с растворимым кофе усиливается аромат и вкус искусственных компонентов, содержащихся в порошке.
Знатоки отмечают, что горький и крепкий кофе можно получить, залив его водой, нагретой до 90−95, а если вы хотите получить более мягкий напиток, то для этого хватит воды с температурой не выше 89 градусов.
Если у вас нет прибора для измерения температуры воды, то после ее закипания следует подождать 30 секунд и только после этого заваривать кофе. Делать это стоит, накрыв чашку крышкой — так напиток будет дольше оставаться горячим, а его вкус и аромат раскроются полнее.
Если варить кофе на плите, то его не следует доводить до состояния кипения. Готовить рекомендуют на слабом огне — чем процесс нагревания медленнее, тем лучше высвобождаются из молотых зерен ферменты и эфирные масла. Кофе можно снимать с огня, когда в турке начнет подниматься пенка.
Кстати, эксперты прогнозируют, что в этом году цены на кофе могут увеличиться из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, которая является одним из основных поставщиков, а также во Вьетнаме.
Фото — Pixabay320
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Овнам — новые возможности, Близнецам — яркие встречи, а Водолеям — прорыв: гороскоп для всех знаков на конец августа