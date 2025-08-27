- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
ВСУ отбросили врага на Сумщине и Харьковщине — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, недавно сообщавший о зачистке от врага населенных пунктов Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка Донецкой области, рассказал об успешных операциях подразделений Сил обороны Украины в Харьковской и Сумской областях.
«Имеем положительные тенденции в приграничных районах Сумщины и Харьковщины — здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа — пример мужества и профессионализма», — отметил он после совещания, которое состоялось под руководством президента Украины.
По его словам, на совещании обсуждалась ситуация на фронте, а также в приграничных с россией и беларусью регионах. Уделялось внимание и формированию резервов, и работе со странами-партнерами над гарантиями безопасности для Украины.
«Основное наше внимание сейчас сосредоточено, прежде всего, на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Во время совещания обсудили потребности в дополнительном обеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта», — отметил Сырский.
Напомним, что накануне в ВСУ опровергли информацию о захвате врагом двух населенных пунктов в Днепропетровской области. Так, в ОСГВ «Днепр» отметили, что бои за Запорожское и Новогеоргиевку продолжаются.
Фото со страницы Александра Сырского
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Овнам — новые возможности, Близнецам — яркие встречи, а Водолеям — прорыв: гороскоп для всех знаков на конец августа