Украина

ВСУ отбросили врага на Сумщине и Харьковщине — Сырский

9:59 27 августа 2025
Сырский рассказал о ситуации на фронте. Фото со странички Главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, недавно сообщавший о зачистке от врага населенных пунктов Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка Донецкой области, рассказал об успешных операциях подразделений Сил обороны Украины в Харьковской и Сумской областях.

«Имеем положительные тенденции в приграничных районах Сумщины и Харьковщины — здесь определяющими являются активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа — пример мужества и профессионализма», — отметил он после совещания, которое состоялось под руководством президента Украины.

По его словам, на совещании обсуждалась ситуация на фронте, а также в приграничных с россией и беларусью регионах. Уделялось внимание и формированию резервов, и работе со странами-партнерами над гарантиями безопасности для Украины.

«Основное наше внимание сейчас сосредоточено, прежде всего, на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Во время совещания обсудили потребности в дополнительном обеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта», — отметил Сырский.

Напомним, что накануне в ВСУ опровергли информацию о захвате врагом двух населенных пунктов в Днепропетровской области. Так, в ОСГВ «Днепр» отметили, что бои за Запорожское и Новогеоргиевку продолжаются.

Фото со страницы Александра Сырского

