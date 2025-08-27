Четыре простых шага, чтобы убрать желтые пятна с матраса навсегда

Обеззараживающее средство — перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке, активно используется и в бытовых делах как чистящее средство. С помощью перекиси водорода, например, можно избавиться от пятен от кетчупа на одежде.

Как показывает опыт блогера Линси Кромбли, которая называет себя «королевой чистоты», ею можно вывести и желтые пятна на матрасе, которые, в частности, оставляет очень трудно выводимое средство для искусственного загара.

По ее словам, перекись водорода удаляет стойкие пятна, не повреждая большинство тканей.

Для того чтобы сделать матрас белоснежным, стоит сделать лишь четыре простых шага.

Во-первых, распылить средство на пятно.

Во-вторых, оставить его подсохнуть в течение 5−10 минут.

В-третьих, промокнуть белой тканью — это покажет, как пятно переходит с матраса на ткань.

В-четвертых, дать матрасу подсохнуть.

Кстати, перекись водорода является составной частью одного из «домашних» средств, благодаря которому можно вернуть белоснежность ванне.

