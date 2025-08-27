Порошенко дал заработать путину: военный Яковлев прокомментировал заявления экс-президента по поводу подрыва «Дружбы»

Народный депутат Петр Порошенко спекулирует на подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода «Дружба» и пытается показать причастность к этой спецоперации. При этом политик умалчивает факт, что именно во времена его президентства по этой трубе путин качал российскую нефть и заработал $ 36 млрд для дальнейшего вторжения в Украину, написал военный Данило Яковлев.

«Интересно смотреть, как Пётр Порошенко примазывается к удару нашими казаками по кровеносной артерии путина — нефтепроводу „Дружба“. Но Петр молчит, что при нем путин этой же трубой годами качал нефть, готовясь к наступлению на Украину», — написал военный.

Он отметил, что по подсчётам самого Порошенко, после остановки «Дружбы» россия ежедневно теряет около 20 миллионов долларов.

«Выходит, что за 5 лет каденции Петра Алексеевича, согласно же его математике, путин заработал 36 миллиардов долларов. Представьте размер цифры! Порошенко, который сейчас примазывается к взрывам на „Дружбе“, дал заработать путину на перекачке нефти 36 миллиардов долларов и пойти на Украину полномасштабным наступлением», — подчеркнул он.

Кроме того, Яковлев напомнил и о скандальной истории с «трубой Медведчука» — нефтепроводом «Самара — Западное направление». Он привел данные «Зеркала недели», согласно которым во времена президентства Порошенко этот нефтепровод был фактически отдан путиным Порошенко в обмен на сохранение его завода в оккупированном Крыму. Именно по этим обстоятельствам против экс-президента открыто и ведётся уголовное производство.

«Поэтому, когда Петр Алексеевич в следующий раз попробует спекулировать на Силах обороны, этому „жмуруку“ стоит вспомнить, как он помог путину подготовить российскую армию к войне против Украины», — резюмировал военный.

Как сообщалось, недавно военные раскритиковали Порошенко за его поучения государства относительно переговоров с россией, напоминая о разворовывании армии, защите русского языка во время его президентства и связях с УПЦ МП.

