«Надо бороться за жизнь»: стали известны новые подробности развода внука Аллы Пугачевой
Новость о разводе старшего внука Аллы Пугачевой стала неожиданностью для ее поклонников. Многие до сих пор не могут поверить, что брак Преснякова и Красновой подошел к концу, ведь последние три года наследник Кристины Орбакайте был очень счастлив.
Между тем, о состоянии Никиты высказался его отец Владимир Пресняков, утверждающий, что все не произошло неожиданно.
«Это назревало и произошло. Вообще, надо бороться за жизнь, а за любовь вдвойне «, — считает он.
В противовес браку сына он приводит свой: они с женой каждый день работают над тем, чтобы он был классным…
«Никита и Елена боролись, конечно… Просто жизнь поступает вот так… В этом нет ничего особенного. Мы все через это проходим «, — считает Владимир Пресняков.
О сыне он говорит, что он находится в хорошем состоянии.
«Он ищет что-то новое. Конечно, я его поддерживаю, он же мой сын и мой друг» , — поделился Владимир Пресняков.
Также отец Никиты делится с сыном советами, что счастье может прийти в любом возрасте. Это он прекрасно знает на собственном опыте, ведь после развода с Кристиной Орбакайте артист пытался построить семейную жизнь с модельером Еленой Ленской. В 2005-м Пресняков влюбился в Наталью Подольскую. Спустя пять лет пара официально оформила отношения. В настоящее время супруги воспитывают сыновей Артемия и Ивана.
В то же время друзья разведенной пары утверждают, что причиной разрыва стали постоянные трудности музыканта с карьерой и заметно ухудшившееся финансовое положение семьи.
«Никита все чаще оказывался в ситуации, когда ему приходилось оправдываться и избегать конфликтов «, — считают они.
Это подтверждают и представители российского шоу-бизнеса.
«Когда Краснова выходила замуж за Никиту, она рассчитывала, что это будет семья Пугачевой, финансовое благополучие. А потом началась война. У Орбакайте начали отменяться гастроли. Краснова рассчитывала, что все у нее будет в шоколаде, а здесь нужно работать рассчитывать не на кого. Вот она и подумала — зачем ей это бремя «, — сказал в интервью российский продюсер Дзюник.
По его словам, почувствовав надвигающиеся проблемы, Краснова «быстро приняла решение», и пара рассталась. Конечно, это только мнения посторонних людей, и настоящая причина расстройства никому не известна.
Напомним, что о том, что ждет семью Никиты, можно было догадываться еще в начале года, когда он вышел на связь из охваченного огнем Лос-Анджелесом и заявил, что находится в депрессии.851
