Ржавчина на крышках — не проблема: проверенный способ для консервации
Ржавчина на металлических крышках может испортить ваши домашние заготовки. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь проверенным «бабушкиным» методом, пишет gazeta.ua.
1. Метод с маслом
После того как вы закрыли банки, тщательно протрите крышки, чтобы на них не осталось ни капли влаги. Затем нанесите тонкий слой обыкновенного растительного масла на всю поверхность крышки. Масло создаст защитную пленку, которая предотвратит контакт металла с воздухом и влагой. Этот способ особенно полезен, если крышки имеют микротрещины или царапины.
2. Альтернативный метод с вазелином
Если вы хотите еще более надежную защиту, попробуйте использовать вазелин. Он гуще масла, поэтому лучше держится на поверхности. Просто нанесите небольшое количество вазелина на ватный диск и равномерно покройте им крышку. Вазелин обеспечит длительную защиту даже в условиях высокой влажности.
Где и как хранить консервацию во избежание ржавчины
• Место хранения: Храните банки в сухом и прохладном месте.
• Свет: Избегайте прямых солнечных лучей.
• Температура: Предохраняйте консервацию от резких перепадов температуры.
Регулярно проверяйте крышки и при необходимости обновляйте защитный слой масла или вазелина. Это поможет сберечь ваши зимние запасы в идеальном состоянии.
