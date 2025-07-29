Интересный привкус: хрустящие соленые огурцы с тархуном на зиму

Огурцы на зиму можно приготовить по разным рецептам. Чтобы консервация обладала неповторимым вкусом, нужно знать некоторые секреты.

Соленые огурцы на зиму с тархуном имеют интересный привкус и сохраняют натуральность и хрусткость на долгие месяцы, уверены кулинары сайта «Шуба».

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Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг

Вода — 1 литр

Соль-1 ст. кровати

Тархун веточка — 2 шт

Хрен — 25 г

Чеснок — 4 зубка

Укроп — 2 зонтика

Красный перец чили — ½ шт

Лист смородины — 5шт

Лист вишни — 5 шт

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Приготовление:

Огурцы среднего размера замочить в холодной воде на несколько часов, затем хорошо промыть и срезать кончики.

Листья помыть, корень хрена и чеснок почистить и нарезать кусочками.

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В чистые стерилизованные банки на дно положить листья, зелень, чеснок, тархун.

Сверху плотно выложить огурцы, насыпать соль и залить холодной питьевой водой.

Накрыть капроновой крышкой и оставить при комнатной температуре на 2 дня.

Через 2 дня герметично закрыть банки и поставить в прохладное темное место.

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Мы также рассказывали, как приготовить маринованные огурцы с горчицей на зиму по рецепту фудблогерши Татьяны Юшиной. Огурцы также можно законсервировать вместе с перцем и цветной капустой.

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