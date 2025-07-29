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Интересный привкус: хрустящие соленые огурцы с тархуном на зиму
Огурцы на зиму можно приготовить по разным рецептам. Чтобы консервация обладала неповторимым вкусом, нужно знать некоторые секреты.
Соленые огурцы на зиму с тархуном имеют интересный привкус и сохраняют натуральность и хрусткость на долгие месяцы, уверены кулинары сайта «Шуба».
Ингредиенты:
Огурцы — 1 кг
Вода — 1 литр
Соль-1 ст. кровати
Тархун веточка — 2 шт
Хрен — 25 г
Чеснок — 4 зубка
Укроп — 2 зонтика
Красный перец чили — ½ шт
Лист смородины — 5шт
Лист вишни — 5 шт
Приготовление:
Огурцы среднего размера замочить в холодной воде на несколько часов, затем хорошо промыть и срезать кончики.
Листья помыть, корень хрена и чеснок почистить и нарезать кусочками.
В чистые стерилизованные банки на дно положить листья, зелень, чеснок, тархун.
Сверху плотно выложить огурцы, насыпать соль и залить холодной питьевой водой.
Накрыть капроновой крышкой и оставить при комнатной температуре на 2 дня.
Через 2 дня герметично закрыть банки и поставить в прохладное темное место.
Мы также рассказывали, как приготовить маринованные огурцы с горчицей на зиму по рецепту фудблогерши Татьяны Юшиной. Огурцы также можно законсервировать вместе с перцем и цветной капустой.84
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