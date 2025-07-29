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Книга рецептов

Интересный привкус: хрустящие соленые огурцы с тархуном на зиму

17:01 29 июля 2025
Огурцы с тархуном сохраняют свою натуральность несколько месяцев, фото из открытых источников

Огурцы на зиму можно приготовить по разным рецептам. Чтобы консервация обладала неповторимым вкусом, нужно знать некоторые секреты.

Соленые огурцы на зиму с тархуном имеют интересный привкус и сохраняют натуральность и хрусткость на долгие месяцы, уверены кулинары сайта «Шуба».

Ингредиенты:

Огурцы — 1 кг
Вода — 1 литр
Соль-1 ст. кровати
Тархун веточка — 2 шт
Хрен — 25 г
Чеснок — 4 зубка
Укроп — 2 зонтика
Красный перец чили — ½ шт
Лист смородины — 5шт
Лист вишни — 5 шт

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Приготовление:

Огурцы среднего размера замочить в холодной воде на несколько часов, затем хорошо промыть и срезать кончики.

Листья помыть, корень хрена и чеснок почистить и нарезать кусочками.

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В чистые стерилизованные банки на дно положить листья, зелень, чеснок, тархун.

Сверху плотно выложить огурцы, насыпать соль и залить холодной питьевой водой.

Накрыть капроновой крышкой и оставить при комнатной температуре на 2 дня.

Через 2 дня герметично закрыть банки и поставить в прохладное темное место.

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Мы также рассказывали, как приготовить маринованные огурцы с горчицей на зиму по рецепту фудблогерши Татьяны Юшиной. Огурцы также можно законсервировать вместе с перцем и цветной капустой.

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