Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке
Чтобы сохранить вкус летних овощей на всю зиму, есть отличный способ — консервация перца. Она позволяет наслаждаться ароматными, сочными овощами даже в холодное время, когда свежий перец дорогой или недоступный. Кроме того, это быстрая закуска, которая всегда под рукой — к мясу, кашам, картофелю или просто на хлеб. А еще — это экономно, вкусно и по-домашнему тепло.
Чтобы наслаждаться зимой свежим болгарским перцем, не обязательно его замораживать, хотя и это отличный вариант. Попробуйте этот рецепт жареного маринованного перца. Его считают настоящей кулинарной жемчужиной, потому что жареный сладкий перец с чесноком и петрушкой — это не просто заготовка, а способ сохранить лето в банке. Готовится легко, без стерилизации, без варки маринада — только аромат, вкус и удовольствие.
Перец получается с легкой кислинкой, в меру соленый и сладкий, а чеснок и зелень добавляют ему характера. Идеально подходит ко вторым блюдам, мясу, кашам или просто как закуска. Автор рецепта, известная украинская кулинар-гастроблогер Марина Гармаш, советует: «Готовьте сразу несколько баночек — они исчезают быстрее, чем вы ожидаете».
Ингредиенты (на 1 литровую банку)
- Сладкий перец — 12−14 шт. (желтый и красный — самые вкусные)
- Чеснок — 2−3 зубчика
- Петрушка — 7−10 веточек
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 60 мл
- Растительное масло — для жарки (примерно 2−3 ст. л.)
- Крутой кипяток — для заливки
Приготовление
Перец и петрушку промыть. Каждую перчинку наколоть ножом или зубочисткой (7−10 проколов).
Банки тщательно вымыть с содой, крышки прокипятить 2−3 минуты. На дно банки положить соль, сахар, уксус и 3−4 веточки петрушки.
Разогреть сковороду, добавить растительное масло. Обжарить перец со всех сторон до румяной корочки под крышкой, чтобы избежать брызг масла.
Готовый перец выкладывать в банку слоями, чередуя с чесноком и петрушкой.
Когда банка заполнена по плечики, залить кипятком до горлышка. Закатать, покатать банку для растворения соли и сахара. Перевернуть крышкой вниз, укутать на 1−2 суток. Хранить в прохладном месте.
