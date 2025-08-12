Жареный перец на зиму: рецепт без стерилизации, который сохраняет лето в банке

Чтобы сохранить вкус летних овощей на всю зиму, есть отличный способ — консервация перца. Она позволяет наслаждаться ароматными, сочными овощами даже в холодное время, когда свежий перец дорогой или недоступный. Кроме того, это быстрая закуска, которая всегда под рукой — к мясу, кашам, картофелю или просто на хлеб. А еще — это экономно, вкусно и по-домашнему тепло.

ВІДЕО ДНЯ

Чтобы наслаждаться зимой свежим болгарским перцем, не обязательно его замораживать, хотя и это отличный вариант. Попробуйте этот рецепт жареного маринованного перца. Его считают настоящей кулинарной жемчужиной, потому что жареный сладкий перец с чесноком и петрушкой — это не просто заготовка, а способ сохранить лето в банке. Готовится легко, без стерилизации, без варки маринада — только аромат, вкус и удовольствие.

Перец получается с легкой кислинкой, в меру соленый и сладкий, а чеснок и зелень добавляют ему характера. Идеально подходит ко вторым блюдам, мясу, кашам или просто как закуска. Автор рецепта, известная украинская кулинар-гастроблогер Марина Гармаш, советует: «Готовьте сразу несколько баночек — они исчезают быстрее, чем вы ожидаете».

Ингредиенты (на 1 литровую банку) Сладкий перец — 12−14 шт. (желтый и красный — самые вкусные)

Чеснок — 2−3 зубчика

Петрушка — 7−10 веточек

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 9% — 60 мл

Растительное масло — для жарки (примерно 2−3 ст. л.)

Крутой кипяток — для заливки

Приготовление

РЕКЛАМА

Перец и петрушку промыть. Каждую перчинку наколоть ножом или зубочисткой (7−10 проколов).

Банки тщательно вымыть с содой, крышки прокипятить 2−3 минуты. На дно банки положить соль, сахар, уксус и 3−4 веточки петрушки.

Разогреть сковороду, добавить растительное масло. Обжарить перец со всех сторон до румяной корочки под крышкой, чтобы избежать брызг масла.

РЕКЛАМА

Готовый перец выкладывать в банку слоями, чередуя с чесноком и петрушкой.

Когда банка заполнена по плечики, залить кипятком до горлышка. Закатать, покатать банку для растворения соли и сахара. Перевернуть крышкой вниз, укутать на 1−2 суток. Хранить в прохладном месте.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как на основе перца и кабачков приготовить лечо на зиму, рецепт которого обязательно попросят подруги.

РЕКЛАМА

118

Читайте нас в Facebook