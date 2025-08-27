- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Не мобилизуют ни при каких условиях: кто имеет полное право на отсрочку с 1 сентября
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, отсрочка от мобилизации оформляется согласно законодательству и действительна только после документального подтверждения. Законодательство Украины определяет определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку.
Отсрочка по состоянию здоровья и уходу за лицом с инвалидностью
• По состоянию здоровья: Можно получить отсрочку, если по заключению ВВК (военно-врачебной комиссии) лицо временно непригодно к службе. Через 6−12 месяцев оно должно пройти повторную комиссию. Также отсрочка предоставляется людям с инвалидностью.
• Уход за лицом с инвалидностью: Отсрочка возможна для тех, кто постоянно ухаживает за людьми с инвалидностью I или II группы. Это касается как родственников, так и официальных опекунов.
Отсрочка по семейным обстоятельствам
• Многодетные семьи: Мужчины и женщины, удерживающие троих и более несовершеннолетних детей, могут получить отсрочку при отсутствии долгов по алиментам.
• Одинокие родители: Отсрочка предоставляется, если лицо самостоятельно воспитывает ребенка, а второй родитель умер, пропал без вести, лишен родительских прав или находится в тюрьме.
• Уход за родителями: Возможна для тех, кто постоянно ухаживает за родителями или родителями супруга, если они не могут самостоятельно себя обслуживать или имеют инвалидность I или II группы.
• Другие семейные обстоятельства: Право на отсрочку имеют также те, кто воспитывает ребенка с тяжелым заболеванием, усыновил ребенка-сироту до 18 лет, или является мужем/женой военнослужащего, если у них есть несовершеннолетний ребенок.
Отсрочка по профессии и другим обстоятельствам
• Госслужащие и специалисты: руководители государственных органов, нардепы, судьи, некоторые научные и педагогические работники, а также дипломаты имеют право на отсрочку.
• Освобожденные из плена: Лица, освобожденные из плена, могут пойти на службу только по собственному желанию.
• Студенты и другие категории: Право на отсрочку имеют некоторые студенты, а также мужчины до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку в университете.
Полный перечень оснований для отсрочки содержится в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
