Не мобилизуют ни при каких условиях: кто имеет полное право на отсрочку с 1 сентября

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, отсрочка от мобилизации оформляется согласно законодательству и действительна только после документального подтверждения. Законодательство Украины определяет определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку.

Отсрочка по состоянию здоровья и уходу за лицом с инвалидностью

• По состоянию здоровья: Можно получить отсрочку, если по заключению ВВК (военно-врачебной комиссии) лицо временно непригодно к службе. Через 6−12 месяцев оно должно пройти повторную комиссию. Также отсрочка предоставляется людям с инвалидностью.

• Уход за лицом с инвалидностью: Отсрочка возможна для тех, кто постоянно ухаживает за людьми с инвалидностью I или II группы. Это касается как родственников, так и официальных опекунов.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

• Многодетные семьи: Мужчины и женщины, удерживающие троих и более несовершеннолетних детей, могут получить отсрочку при отсутствии долгов по алиментам.

• Одинокие родители: Отсрочка предоставляется, если лицо самостоятельно воспитывает ребенка, а второй родитель умер, пропал без вести, лишен родительских прав или находится в тюрьме.

• Уход за родителями: Возможна для тех, кто постоянно ухаживает за родителями или родителями супруга, если они не могут самостоятельно себя обслуживать или имеют инвалидность I или II группы.

• Другие семейные обстоятельства: Право на отсрочку имеют также те, кто воспитывает ребенка с тяжелым заболеванием, усыновил ребенка-сироту до 18 лет, или является мужем/женой военнослужащего, если у них есть несовершеннолетний ребенок.

Отсрочка по профессии и другим обстоятельствам

• Госслужащие и специалисты: руководители государственных органов, нардепы, судьи, некоторые научные и педагогические работники, а также дипломаты имеют право на отсрочку.

• Освобожденные из плена: Лица, освобожденные из плена, могут пойти на службу только по собственному желанию.

• Студенты и другие категории: Право на отсрочку имеют некоторые студенты, а также мужчины до 25 лет, прошедшие базовую военную подготовку в университете.

Полный перечень оснований для отсрочки содержится в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

