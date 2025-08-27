- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Петрушка будет расти до первых морозов: простой секрет для дачников
Петрушка — неприхотливое двухлетнее растение, не требующее сложного ухода. Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, важно правильно ее обрезать. Эта простая процедура стимулирует рост, делает зелень более сочной и ароматной, сообщает Ukr.Media.
Лучше всего обрезать петрушку ранним утром, в прохладную погоду. В это время листья имеют самый сильный запах и вкус.
Правильная техника обрезки
Соблюдайте эти простые правила, чтобы ваша петрушка росла здоровой и пышной:
• Используйте ножницы и обрезайте стебли у самого основания, а не только листья. Это стимулирует появление новых побегов.
• Начинайте с наружных стеблей, двигаясь к центру куста.
• Обрезайте регулярно, но не удаляйте более трети всей зелени в один раз, чтобы не ослабить растение.
• Удалите пожелтевшие листья, чтобы растение направляло энергию на рост здоровых побегов.
• При появлении цветков их следует срезать, чтобы стимулировать дальнейший рост листьев или оставить для сбора семян.
Помните, что частое обрезание помогает петрушке лучше расти, но важно соблюдать меру и не ослабить растение.
Раньше «ФАКТЫ» писали, чем заняться в сентябре в саду и на огороде.123
