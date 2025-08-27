Петрушка будет расти до первых морозов: простой секрет для дачников

Петрушка — неприхотливое двухлетнее растение, не требующее сложного ухода. Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, важно правильно ее обрезать. Эта простая процедура стимулирует рост, делает зелень более сочной и ароматной, сообщает Ukr.Media.

ВІДЕО ДНЯ

Лучше всего обрезать петрушку ранним утром, в прохладную погоду. В это время листья имеют самый сильный запах и вкус.

Правильная техника обрезки

Соблюдайте эти простые правила, чтобы ваша петрушка росла здоровой и пышной:

РЕКЛАМА

• Используйте ножницы и обрезайте стебли у самого основания, а не только листья. Это стимулирует появление новых побегов.

• Начинайте с наружных стеблей, двигаясь к центру куста.

• Обрезайте регулярно, но не удаляйте более трети всей зелени в один раз, чтобы не ослабить растение.

• Удалите пожелтевшие листья, чтобы растение направляло энергию на рост здоровых побегов.

• При появлении цветков их следует срезать, чтобы стимулировать дальнейший рост листьев или оставить для сбора семян.

Помните, что частое обрезание помогает петрушке лучше расти, но важно соблюдать меру и не ослабить растение.

Раньше «ФАКТЫ» писали, чем заняться в сентябре в саду и на огороде.

РЕКЛАМА

123

Читайте нас в Facebook