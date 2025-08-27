41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Петрушка будет расти до первых морозов: простой секрет для дачников

17:59 27 августа 2025
Как правильно обрезать петрушку - Фото: 7dach.ru

Петрушка — неприхотливое двухлетнее растение, не требующее сложного ухода. Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, важно правильно ее обрезать. Эта простая процедура стимулирует рост, делает зелень более сочной и ароматной, сообщает Ukr.Media.

Лучше всего обрезать петрушку ранним утром, в прохладную погоду. В это время листья имеют самый сильный запах и вкус.

Правильная техника обрезки

Соблюдайте эти простые правила, чтобы ваша петрушка росла здоровой и пышной:

• Используйте ножницы и обрезайте стебли у самого основания, а не только листья. Это стимулирует появление новых побегов.
• Начинайте с наружных стеблей, двигаясь к центру куста.
• Обрезайте регулярно, но не удаляйте более трети всей зелени в один раз, чтобы не ослабить растение.
• Удалите пожелтевшие листья, чтобы растение направляло энергию на рост здоровых побегов.
• При появлении цветков их следует срезать, чтобы стимулировать дальнейший рост листьев или оставить для сбора семян.

Помните, что частое обрезание помогает петрушке лучше расти, но важно соблюдать меру и не ослабить растение.

Раньше «ФАКТЫ» писали, чем заняться в сентябре в саду и на огороде.

123

