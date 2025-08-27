Вы точно совершали эти ошибки: как экономить бензин и не навредить двигателю

Цены на топливо постоянно растут, поэтому экономия становится важным вопросом для каждого автомобилиста. Даже небольшие изменения в стиле вождения могут значительно снизить затраты, пишет УНИАН.

Расход топлива напрямую зависит от скорости. Лучшим диапазоном для экономии считается от 80 до 95 км/ч. На этой скорости двигатель работает наиболее эффективно, а сопротивление воздуха еще не критично.

Если разогнаться до скорости более 120 км/ч, расход топлива может увеличиться на треть. Чтобы достичь максимальной экономии, поддерживайте обороты двигателя на уровне 2500−3000 и переходите на более высокую передачу при первой же возможности.

Советы для разных типов трансмиссий

• Автоматическая коробка передач: Современные автомобили с автоматической трансмиссией часто имеют «экономный» режим в электронных настройках. Активируйте его, чтобы уменьшить расход топлива. Важно также всегда ездить на прогретом двигателе.

• Механическая коробка передач:

◦ Вовремя переключайте скорость. Чем ниже передача, тем больше расход топлива.

◦ Плавно нажимайте на педаль газа. Резкие ускорения значительно увеличивают расход.

◦ Не злоупотребляйте «нейтралкой» на спусках. Торможение двигателем не только экономит топливо, но и делает движение более безопасным.

Следуя этим простым правилам, вы сможете существенно сэкономить на топливе и сократить количество визитов на заправки.

