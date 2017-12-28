В праздники врачам приходится лечить глазные травмы, полученные из-за укола еловой веткой или взрыва петарды

Праздник праздником, а беда рядом. Именно в праздничные дни у врачей-офтальмологов особенно много пациентов с травмами глаз. О том, какие повреждения встречаются наиболее часто и что делать, если глаз пострадал, «ФАКТЫ» спросили у врача-офтальмолога высшей категории, заведующей офтальмологическим отделением Александровской клинической больницы г. Киева, заслуженного врача Украины кандидата медицинских наук Натальи Розумей.

— Чаще всего нам приходится лечить пациентов, которые пострадали, например, наряжая елку, открывая шампанское, играя в снежки, — рассказала Наталья Михайловна. — К сожалению, нередки и травмы криминального характера: люди выпили, что-то не поделили и подрались — получили раны век, контузии глаза.

— Как избежать повреждения глаз, открывая шампанское?

— Хотя мы стараемся объяснять людям, как правильно это делать, из года в год повторяется та же история: некоторые умудряются повредить пробкой глаза себе или окружающим. Желательно покупать шампанское, закупоренное пробкой из пробкового дерева (правда, под упаковочной фольгой можно не увидеть, из чего она сделана). Открывая бутылку, лучше прикрыть кухонным полотенцем ее горлышко и направлять его в сторону от себя и окружающих. Не следует встряхивать напиток, а металлическую проволочку надо откручивать медленно и аккуратно. Но травмироваться можно не только игристым вином. Недавно у нас была пациентка, которая уронила стеклянную бутылку минеральной воды на асфальт и отскочивший осколок стекла попал ей прямо в глаз. В результате на ровном месте женщина получила проникающее ранение глаза.

— В прошлом году «ФАКТЫ» писали, как мужчина повредил глаз веткой, наряжая елку.

— К сожалению, такие травмы не редкость. Люди повреждают глаза хвойными иголками, осколками елочных игрушек. Во время прогулки в лесу человека по глазам может хлестнуть ветка дерева или уколоть ее острый конец. Осторожными нужно быть и любителям зимней рыбалки. Рыбак обычно тепло одевается, а из-за скованности движений крючок может попасть в веко или, что еще хуже, — в глаз, и застрять. Такие травмы лечатся длительно.

— Что еще в зимние праздники опасно для органа зрения?

— Бенгальские огни и петарды. Они могут повредить не только глаза, но и лицо, руки. Несколько лет назад у нас была череда травм, связанных, очевидно, с некачественной продукцией. Человек зажигал петарду или фейерверк, а когда они не загорались, наклонялся посмотреть, что же случилось. В это время устройство взрывалось. Из-за ожогов и контузии страдали лицо и руки, но особенно тяжелыми были повреждения глаз и век. В прошлом году у одного нашего пациента в руках взорвался баллончик с искусственным снегом.

— Чем чаще всего повреждают глазки дети?

— Детские травмы в основном возникают из-за снежков или сосулек. Поэтому ребят нужно предупреждать, что целиться в лицо нельзя, как и ходить под домом, с крыши которого свисают сосульки. Такие контузии могут оставить след на всю жизнь. К тому же кусочек сосульки иногда попадает в глаз, даже отскочив от асфальта.



— Что представляет угрозу в доме: на кухне, в ванной?

— Когда хозяйка делает уборку, в глаза могут попасть брызги моющих средств, а они достаточно едкие. Если вдруг это случилось, нужно промыть глаза большим количеством воды и сразу обратиться к врачу. В четвертом корпусе Александровской больницы (г. Киев, улица Шелковичная, 39/1) на первом этаже находится пункт неотложной офтальмологической помощи. Туда можно прийти с любой проблемой.

— И с конъюнктивитом? Или стоит все-таки переждать праздники?

— Ни в коем случае медлить нельзя. Сейчас участились случаи конъюнктивита, вызванного аденовирусной инфекцией. Чтобы не навредить себе, закапывая глаза первыми попавшимися каплями, нужно проконсультироваться со специалистом.

— Как проявляется воспаление слизистой оболочки — конъюнктивы?

— Возникает покраснение глаза, и он чешется, закисает. Отделяемое глазного яблока может быть разного цвета: белым, зеленоватым или вообще прозрачным. Человек жалуется на слабость, разбитость. Если ко всему прочему у него болит и краснеет горло, появляется насморк, то дело в аденовирусной инфекции. Мы советуем таким пациентам побыть дома в тепле, пить много жидкости. Но предварительно, конечно, обратиться к врачу. Чтобы правильно назначить лечение, доктор должен определить, какой это конъюнктивит — бактериальный, вирусный, грибковый или аллергический.

— Чем опасно запоздалое обращение к специалисту?

— У человека, который пришел через два-три дня после травмы, может присоединиться бактериальная инфекция и начаться гнойный процесс. В таком случае без антибиотиков не обойтись. Даже обычная контузия век опасна тем, что может обернуться нагноением. Также обращение к врачу поможет не упустить момент, когда происходит отслойка сетчатки или кровоизлияние в стекловидное тело, либо повышается глазное давление, и человек не понимает, почему у него болит голова. Если помощь оказана своевременно и полностью, то зрение не пострадает.

— Какими симптомами проявляется отслойка сетчатки?

— Люди жалуются, что перед глазами появилась какая-то пелена или «морская рябь». Бывает, с одной стороны (сбоку, сверху) видимость закрыта будто бы занавеской или тюлем. Почему возникло выпадение поля зрения, должен разобраться врач.

— Что при глазной травме можно сделать дома?

— Наложить на пострадавший глаз стерильную асептическую повязку, которая обеспечит покой глазного яблока и убережет от присоединения дополнительной инфекции. Еще лучше — сделать повязку сразу на оба глаза. Здоровый глаз двигается, а в такт ему, содружественно — и больной. Конечно, ни о каком пользовании мобильным телефоном или ноутбуком не может быть и речи — глаза нуждаются в полном покое. И как можно быстрее — к врачу.