Киевского школьника, терроризировавшего одноклассников, отец выкрал из реабилитационного центра (обновлено)

Восьмилетнего Артема, которого боялась вся школа, отец выкрал из реабилитационного центра. Об этом «ФАКТАМ» сообщила женщина, которая хорошо знает эту семью. Она попросила не называть своего имени, поскольку боится отца Артема.

- Он выкрал Артема из центра! — сообщила «ФАКТАМ» женщина. — Артема возили на независимую медицинскую комиссию. Его отец сказал, что сам отвезет ребенка обратно в реабилитационный центр, но вместо этого он украл Артема! Страшно подумать, что теперь будет…

В киевском главке полиции о произошедшем знают. Но открывать уголовное дело не будут.

- 26 декабря мальчика в присутствии отца и психолога социально-реабилитационного центра направили на прохождение психолого-педагогического исследования, — сообщила «ФАКТАМ» начальник пресс-службы киевского главка полиции Оксана Блищик. — После этого отец, который не лишен родительских прав, самостоятельно забрал ребенка домой. Сейчас мальчик находится по месту жительства. 27 декабря в Деснянское райуправление полиции поступило сообщение о том, что отец самовольно забрал ребенка, который является подопечным реабилитационного центра. Но сведения об этом в Единый реестр досудебных расследований не вносили, поскольку в действиях мужчины отсутствуют признаки уголовного правонарушения.

Тем не менее в службе по делам детей были категорически против такого поворота событий. Пока ребенок находился в реабилитационном центре, ни отца, ни бабушку к нему не допускали.

О восьмилетнем Артеме (имя изменено. — Авт.) из киевской школы № 247 на Троещине, который терроризирует весь класс, «ФАКТЫ» подробно рассказывали несколько недель назад. Мальчик нападал на одноклассников, бил их, рвал их книги и тетради и никак не реагировал на взрослых — будь то учитель или полицейский. Усмирить агрессивного школьника не удавалось даже сотрудникам полиции — ребенок и на них набрасывался с кулаками. По заявлениям родителей пострадавших детей уже открыли 17(!) производств. Закончилось тем, что весь класс перестал ходить в школу. Отец агрессивного ребенка такое поведение сына называл «вполне нормальным» и обвинял одноклассников Артема, что «они на него наговаривают».

Последние два года Артема воспитывали отец и бабушка. Мама мальчика умерла от гриппа. Одноклассники Артема видели, как отец бил мальчика. Позже люди, которые хорошо знают эту семью, рассказали «ФАКТАМ», что отец всю жизнь избивал Артема. После скандала в прессе соцслужбы определили агрессивного ребенка в реабилитационный центр. Его отца за ненадлежащее воспитание ребенка суд оштрафовал на…51 гривну.