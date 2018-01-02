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Пэрис Хилтон и Крис Залка

Пэрис Хилтон выходит замуж за актера с украинскими корнями (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

02.01.2018 18:33 780

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Американская светская львица, телезвезда, модель, актриса, певица и бизнес-леди Пэрис Хилтон выходит замуж. 36-летняя правнучка основателя сети отелей «Хилтон» Конрада Хилтона официально объявила о своей помолвке. Ее избранником стал 32-летний актер Крис Залка, известный по фильмам «Новый Человек-паук», «Челюсти 3D». Среди предков Криса по материнской линии есть украинцы, а также словаки и поляки.

Зилка и Хилтон впервые познакомились еще восемь лет назад на вечеринке в честь вручения премии «Оскар». Но встречаться начали лишь с февраля 2016 года.

Актер сделал предложение возлюбленной во время отдыха на лыжном курорте в Аспене (американский штат Колорадо). Крис встал на одно колено прямо в лыжном костюме, протянув Пэрис коробочку с бриллиантовым кольцом.

Это будет первый брак Пэрис.

«Я в восторге от того, что обручилась с любовью всей моей жизни и с моим лучшим другом. Я никогда не чувствовала себя такой счастливой, такой благополучной и любимой. Он идеально мне подходит во всех смыслах и доказал мне, что сказки на самом деле существуют!», — заявила Пэрис в интервью изданию People.

Миллионерша также рассказала, что с первой встречи поняла, что Крис особенный. «Никогда в жизни я не встречала такого верного, заботливого и любящего мужчину. С самого начала я знала, что хочу быть с ним всегда». — сказала она.

А Зилка охарактеризовал свою невесту, как «самую красивую и невероятную женщину — как внешне, так и внутри». И добавил, что чувствутет себя самым счастливым человеком в мире из-за того, что женится на девушке своей мечты.

Не так давно младшая сестра Пэрис, 34-летняя Ники Хилтон-Ротшильд, родила второго ребенка.

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