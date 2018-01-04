Перед лицом «ФАКТОВ»
Дмитрий Гордон: «Я уже всем давно все простил. И прощаю наперед»
Наша газета продолжает публиковать анкеты известных людей, согласившихся поделиться с читателями своими сокровенными мыслями. Предлагаем ответы известного журналиста, телеведущего и писателя Дмитрия Гордона
— Как вы сами представились бы нашим читателям?
— Дмитрий Гордон.
— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?
— Цвет — красный, запах — моря, продукт — таких много, напиток — вода.
— Чем для вас пахнет детство?
— Бабушкиной квартирой.
— Счастье — это что?
— Отсутствие несчастья.
— Вы счастливый человек?
— Абсолютно.
— В чем вам видится смысл жизни?
— В продолжении.
— Что такое любовь?
— Думаю, на этот вопрос не ответил еще никто. Скорее всего, химия.
— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни?
— Он еще впереди.
— А самый непростой?
— Помню хорошо.
— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?
— Я уже всем давно все простил. И прощаю наперед.
— Что может довести вас до слез?
— Искусство.
— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?
— Подготовкой, напористостью. И чтобы сверху тебя кто-то вел.
— Есть ли у вас личная формула успеха?
— Надо работать.
— Какую роль в вашей жизни играют деньги?
— Деньги для меня не фетиш, но без них было бы плохо.
— Что означает для вас быть свободным?
— Ни от кого не зависеть. Это мое ежедневное состояние.
— Испытываете ли вы страх перед смертью?
— Да.
— Что станете делать, узнав о том, что вам осталось жить ровно семь дней?
— Расстроюсь. И приведу в порядок дела.
— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?
— Абсолютно уверен, что ее нет.
— Что вы вкладываете в понятия добра и зла?
— Это все так хорошо описано в классической литературе, в том числе и религиозной, что мне даже нечего добавить.
— Вас часто предавали?
— Достаточно.
— Что вам помогало преодолеть периоды отчаяния?
— Понимание, что после черной полосы обязательно следует белая.
— Существует ли Бог?
— Нет.
— Случались ли в вашей жизни чудеса?
— Случались, случаются и, надеюсь, будут случаться.
— Сколько времени вы могли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?
— Думаю, что недолго, потому что у меня, как говорится, руки не оттуда растут. А взял бы с собой все, что необходимо для жизни на необитаемом острове.
— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из ее представителей пообщаться?
— Думаю, что, исходя из знаний, которые накопило человечество, и умений делать жизнь безопасной и комфортной, самое лучшее время — то, в котором мы живем. А хотелось бы пообщаться с теми, с кем я общался и общаюсь. Думаю, что всем мог бы пожелать таких собеседников и друзей.
— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?
— Это не более чем красивая фраза.
Ответы записала Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»
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