Дмитрий Гордон: «Я уже всем давно все простил. И прощаю наперед»

Наша газета продолжает публиковать анкеты известных людей, согласившихся поделиться с читателями своими сокровенными мыслями. Предлагаем ответы известного журналиста, телеведущего и писателя Дмитрия Гордона



— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Дмитрий Гордон.

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Цвет — красный, запах — моря, продукт — таких много, напиток — вода.

— Чем для вас пахнет детство?

— Бабушкиной квартирой.

— Счастье — это что?

— Отсутствие несчастья.

— Вы счастливый человек?

— Абсолютно.

— В чем вам видится смысл жизни?

— В продолжении.

— Что такое любовь?

— Думаю, на этот вопрос не ответил еще никто. Скорее всего, химия.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни?

— Он еще впереди.

— А самый непростой?

— Помню хорошо.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Я уже всем давно все простил. И прощаю наперед.

— Что может довести вас до слез?

— Искусство.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Подготовкой, напористостью. И чтобы сверху тебя кто-то вел.

— Есть ли у вас личная формула успеха?

— Надо работать.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Деньги для меня не фетиш, но без них было бы плохо.

— Что означает для вас быть свободным?

— Ни от кого не зависеть. Это мое ежедневное сос­тояние.

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Да.

— Что станете делать, узнав о том, что вам осталось жить ровно семь дней?

— Расстроюсь. И приведу в порядок дела.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Абсолютно уверен, что ее нет.

— Что вы вкладываете в понятия добра и зла?

— Это все так хорошо описано в классической литературе, в том числе и религиозной, что мне даже нечего добавить.

— Вас часто предавали?

— Достаточно.

— Что вам помогало преодолеть периоды отчаяния?

— Понимание, что после черной полосы обязательно следует белая.

— Существует ли Бог?

— Нет.

— Случались ли в вашей жизни чудеса?

— Случались, случаются и, надеюсь, будут случаться.

— Сколько времени вы могли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Думаю, что недолго, потому что у меня, как говорится, руки не оттуда растут. А взял бы с собой все, что необходимо для жизни на необитаемом острове.

— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из ее представителей пообщаться?

— Думаю, что, исходя из знаний, которые накопило человечество, и умений делать жизнь безопасной и комфортной, самое лучшее время — то, в котором мы живем. А хотелось бы пообщаться с теми, с кем я общался и общаюсь. Думаю, что всем мог бы пожелать таких собеседников и друзей.

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Это не более чем красивая фраза.

Ответы записала Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»