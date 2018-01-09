Надя Дорофеева озвучивает мультфильм за 95 миллионов гривен

Стали известны актеры, которые работают над дубляжем украинского мультфильма «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Главные герои — киевская принцесса Мила и ее возлюбленный, странствующий актер Руслан, — обрели голоса вокалистов популярной группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего).

- У меня уже есть опыт озвучивания, но поработать над украинским полнометражным мультфильмом удалось впервые, — рассказала Надя. — Мила близка мне: у нее смелый и решительный характер, она выбирает непростой путь к своему счастью, но идет за своей мечтой до конца.

Украинский телеведущий и шоумен, Сергей Притула озвучит Нестора — лучшего друга Руслана. Актер и телеведущий Юрий Горбунов подарит свой голос Коту Ученому — аристократичному хранителю таинственной библиотеки.

— Я люблю давать голоса анимационным героям, — признался «ФАКТАМ» Юрий. — Это возвращает в детство и оттачивает актерское мастерство. Поверьте, работа над Котом Ученым не так проста, как кажется.

Голосом Олега Михайлюты (Фагота), лидера группы «ТНМК», заговорит могущественный волшебник Фин. Это уже не первый опыт работы музыканта в мультипликации.

Продюсер «Украденной невесты» — Егор Олесов, режиссер — Олег Маламуж, сценарист — Ярослав Войцешек. Бюджет картины — 95 миллионов гривен, 20 процентов финансирования взяло на себя государство. Фильм еще находится на стадии производства, но права на его прокат уже проданы в Китай, Южную Корею, Францию, Польшу, Болгарию, Германию, страны Среднего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», группа «Время и Стекло» стала триумфатором музыкальной премии М1 Music Awards, получив две статуэтки: «Лучшая группа года» и специальную награду — «Лучший номер церемонии», за которую голосовали телезрители.