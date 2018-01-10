В Одессе скончался известный эрудит

В Одессе на 48-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался президент интеллектуального клуба «Эрудит», член правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Леонид Черненко.

В составе одесской команды Леонид был многократным победителем телевизионного «Брейн-ринга», чемпионом Украины на играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», обладателем Кубка Украины и Суперкубка Лиги украинских клубов.

В 2005 году Леонид Черненко стал «Человеком года» Международной ассоциации клубов.

Напомним, 10 января стало известно о смерти старейшего ведущего актера Московского театра сатиры Михаила Державина.