Стали известны подробности перестрелки в центре Одессы
Сегодня в историческом центре Одессы, на улице Успенской, средь бела дня раздались выстрелы. Улицу перекрыли…
— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции. - Предварительно установлено, что между представителями двух частных охранных фирм произошел конфликт, в ходе которого применены «специальные средства».
По словам очевидцев ЧП, конфликт произошел по Успенской, 17, где представители коммерсанта, возводящего на территории двора жилого дома многоэтажное здание, хотели подключиться к электрощитовой ОСМД. «Отношения» выясняли между собой представители охранных фирм, одна из которых нанята жильцами ОСМД, а другая — оппонента.
Стороны обвиняют друг друга в нарушении законодательства.
Из-за конфликта, переросшего в потасовку с применением оружия, правоохранители временно перекрыли улицу.
Несколько активных участников инцидента задержаны, они доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.
Ранее fakty.ua сообщали о перестрелке, произошедшей в столичном клубе.
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