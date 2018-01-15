Стали известны подробности перестрелки в центре Одессы

Сегодня в историческом центре Одессы, на улице Успенской, средь бела дня раздались выстрелы. Улицу перекрыли…

— На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции. - Предварительно установлено, что между представителями двух частных охранных фирм произошел конфликт, в ходе которого применены «специальные средства».

По словам очевидцев ЧП, конфликт произошел по Успенской, 17, где представители коммерсанта, возводящего на территории двора жилого дома многоэтажное здание, хотели подключиться к электрощитовой ОСМД. «Отношения» выясняли между собой представители охранных фирм, одна из которых нанята жильцами ОСМД, а другая — оппонента.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении законодательства.

Из-за конфликта, переросшего в потасовку с применением оружия, правоохранители временно перекрыли улицу.

Несколько активных участников инцидента задержаны, они доставлены в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Ранее fakty.ua сообщали о перестрелке, произошедшей в столичном клубе.