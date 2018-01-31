Гречка и свекла улучшают память

А сахар и соль могут вредить мозгу

Любая интеллектуальная деятельность людям старшего возраста жизненно необходима, так как позволяет им значительно отсрочить деменцию, считают специалисты. Ученые разных стран советуют, например, выходить на пенсию как можно позже, особенно работникам умственного труда. Если человек оказывается дома в четырех стенах, у него ухудшается вербальная память (на 38 процентов быстрее, чем у работающих людей), которая отвечает за способность запоминать текстовую информацию, мыслить. Такое угасание функций мозга грозит ранним развитием старческого слабоумия. Например, от болезни Альцгеймера, одной из самых распространенных форм деменции, сегодня страдают около 50 миллионов человек в мире. По прогнозам ученых, к 2050 году это число может превысить 131 миллион.

Чтобы улучшить память, специалисты советуют заниматься физкультурой, ведь физические нагрузки улучшают кровообращение в головном мозге. Полезно также запоминать стихи, много читать, разгадывать кроссворды. Важно знать, что память ухудшается не только в том случае, когда человек не тренирует мозг. Ухудшают ее работу диеты и нерациональное питание. Поэтому важно питаться правильно и включать в рацион продукты, активизирующие работу мозга. Причем полезны не только рыба и морепродукты, но и вполне привычная и доступная всем еда.

Например, гречка, в которой содержатся витамины группы В, марганец, фосфор и цинк, необходимые для сигнальной активности нейропередатчиков в мозге. В яйцах высокий уровень белка, есть жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, холин, фосфолипиды, важные для сигнальной активности мозга.

Благодаря употреблению оливкового масла сокращаются объемы бета-амилоидных отложений и нейрофибриллярных клубков в мозге — маркеров болезни Альцгеймера. Полезно и миндальное масло, в котором есть рибофлавин и левокарнитин, улучшающие нейронную активность и предотвращающие снижение когнитивных показателей.

В чернике содержатся антиоксиданты, защищающие мозг от окислительного стресса. При употреблении розмарина также повышается антиоксидантная активность в мозге. Свекла расширяет просвет сосудов, что улучшает циркуляцию крови, доставку кислорода и питательных веществ в мозг.

Индийская приправа куркума благотворно действует на головной мозг. По мнению многих ученых, именно благодаря широкому применению куркумы в Индии очень низкий уровень заболеваемости возрастными недугами. Было доказано: у людей, употребляющих эту приправу, в мозге происходили процессы, благодаря которым улучшались когнитивные функции и настроение.

Но некоторые продукты могут вредить мозгу, например, слишком соленые. Известно, что соль повышает артериальное давление и приводит к заболеваниям сосудов. А недавно ученые Корнелльского университета (США) установили, что злоупотребление солью грозит развитием слабоумия и инфарктом. У любителей солененького чрезмерно вырабатываются иммунные клетки, блокирующие производство окиси азота, необходимой мозгу и сердцу.

Ученые проводили эксперимент с животными. Мышам добавляли в рацион количество соли, превышающее норму в 8—16 раз. Спустя несколько недель приток крови к их мозгу резко снизился, давление повысилось, ученые также зафиксировали первые признаки ухудшения реакции и снижения памяти.

Однако ученые говорят, что отказываться от соли вовсе нельзя, так как она жизненно необходима для работы нервных клеток и системы пищеварения.

Еще вредно злоупотреблять сахаром и сладостями. Сладкоежки больше других рискуют заболеть сахарным диабетом. А если уровень сахара повышен, может пострадать мозг. Поэтому в рационе лучше отдать предпочтение полезным «медленным» углеводам (цельнозерновые крупы, мультизерновой хлеб), а не «быстрым» (к ним относятся сладости, белый хлеб и выпечка).

Подготовила Мария ЗАВАДА