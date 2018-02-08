В Одессе жестоко избили экс-лидера местного «Правого сектора» (фото)

В Одессе бывший лидер местной ячейки «Правого сектора», проукраинский активист Сергей Стерненко подвергся нападению неизвестных. Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook. Он отмечает, что нападение произошло вечером 7 февраля возле дома, в котором он проживает. Стерненко также обнародовал свои фотографии, на которых видны следы побоев. Он связывает нападение со своей активной общественной деятельностью и гражданской позицией.

Как стало известно «ФАКТАМ», пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медпомощь. В частности, наложили швы на рану на ноге. В больнице Стерненко рассказал, что нападавших было, как минимум, двое. Они поджидали его у дома и «орудовали предметом, похожим на бейсбольную биту, к концу которой были прибиты какие-то острые металлические предметы…» Активиста также удивило, что злоумышленники зачем-то громко кричали: «Милиция!»

Стерненко связывает нападение на него со своей активной общественной деятельностью и гражданской позицией. Он также сообщил, что 9 февраля, несмотря на то, что он больнице, по его делу должно состояться очередное заседание в суде.

Активист утверждает, что уголовное производство против него, связанное с «крышеванием» наркоточек, якобы сфабриковано. «При этом я неоднократно настаивал на открытости процесса, поскольку хочу публично доказать свою невиновность», — подчеркивает Стерненко.

В региональном главке Нацполиции «ФАКТАМ» подтвердили факт нападения. В полицию обратился сам потерпевший, который сообщил, что при возвращении домой (на Фонтанской дороге в Одессе) на него напали неизвестные. Нанесли ряд ударов в различные части тела, предметом, похожим на бейсбольную биту. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение». Начато расследование.

По словам подруги Сергея Натальи, которая в момент нападения находилась рядом с ним, злоумышленники поджидали его возле дома. Когда он припарковал машину около подъезда, один из нападавших подошел к авто и резко рванул на себя дверь. «Открыв дверь, он начал избивать Сергея. Удары наносил только один из нападавших…» — сказала Наталья, уточнив, что перед тем, как удрать, злоумышленник разбил лобовое стекло автомобиля.

Ранее fakty.ua сообщали, что экс-лидер одесской ячейки «Правого сектора» был арестован за участие в акции протеста против застройки Летнего театра и вышел на свободу под личное обязательство.