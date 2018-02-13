Полицейский на Волыни за деньги выкрал чужого ребенка
Во Владимире-Волынском сотрудник взвода охраны полиции за вознаграждение выкрал ребенка. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в прокуратуре Волынской области:
«На сотрудника правоохранительных органов вышел отец ребенка, проживающий в другой стране. Он попросил украсть трехлетнего сына, чтобы его можно было вывезти за границу. За помощь в похищении обещал хорошее вознаграждение.
Инспектор взвода охраны согласился на такое предложение. Дождавшись, когда матери ребенка не будет дома, он ворвался в квартиру и избил бабушку мальчика. Пожилая женщина потеряла сознание. И тогда полицейский забрал ребенка и передал его людям, которые назвали себя родственниками отца.
«Родственников» вскоре задержали — они не успели пересечь границу. Те, не долго думая, указали на исполнителя похищения".
Как удалось выяснить «ФАКТАМ», отцом ребенка является гражданин Туниса, который в настоящее время проживает в Люксембурге. Мужчина учился в Луцке, где и познакомился со своей будущей женой. После окончания учебы супруги уехали за границу. Однако через год супруга решила вернуться в Украину, забрав с собой ребенка.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для сотрудника полиции.
Ранее fakty.ua сообщали, что на Николаевщине бабушка похитила собственную внучку.
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