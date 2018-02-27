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«Колокол Гитлера»

"Колокол Гитлера" останется висеть в протестантской церкви в Германии

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.02.2018 11:14 111

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В понедельник, 26 февраля, совет коммуны в Херксхайме-ам-Берг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) постановил не снимать в местной протестантской церкви скандальный колокол времен Третьего рейха и снова принять его в эксплуатацию.

В Германии этот колокол известен как «колокол Гитлера». Он был отлит с изображением свастики и надписью: «Все для родины — Адольф Гитлер».

В сентябре 2017 года было принято решение временно не использовать колокол. Местная евангелическая община предложила взять на себе расходы по его демонтажу и установке нового колокола, который принадлежит коммуне.

И вот 26 февраля десятью голосами против двух совет коммуны решил, что «колокол Гитлера» должен остаться в церкви как «повод к примирению». В решении подчеркивается, что он олицетворяет собой «память против насилия и несправедливости».

Совет коммуны основывался на заключении специальной комиссии историков. Эксперты пришли к выводу, что утилизация колокола будет означать «побег от разумной и свободой от предрассудков культуры памяти». Они предложили либо оставить «колокол Гитлера» в церкви, либо отправить его в музей.

Бургомистр Херксхайме-ам-Берг Георг Велькер заявил: «Коммуне было необходимо получить ясное понимание того, в каком направлении мы хотим двигаться».

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