Еврокомиссия готова выделить Украине миллиард евро

Макрофинансовая помощь Европейской комиссии Украине может составить миллиард евро. Выделить помощь планируется двумя равными траншами, а первый Украина может сможет получить уже в начале осени. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Добровскис.

Окончательно согласовать все вопросы, связанные с финансовой поддержкой Украины, планируется на следующей неделе.

«Мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере миллиард евро двумя траншами, по 500 миллионов каждый», — рассказал Добровскис. По его словам, для получения первого транша Украина должна выполнить условия, оставшиеся нереализованными в рамках предыдущей программы сотрудничества.

Напомним, предыдущая программа макрофинансовой помощи от Еврокомиссии была рассчитана на 2015−2018 годы и предполагала три транша на общую сумму 1,8 млрд евро. Последний транш в январе 2018 года не был выделен. В Еврокомиссии отметили, что Киев выполнил 17 из 21 обязательства.

Невыполненными остались следующие требования: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, принятие закона о кредитном реестре НБУ, введение проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.

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