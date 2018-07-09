Устроив проверки судов в Азовском море, РФ формально ничего не нарушила, — Слободян

Политика

В Госпогранслужбе Украины признают, что вряд ли смогут предъявить претензии России за досмотры украинских судов в Азовском море, поскольку россияне формально ничего не нарушают, а Украина стала заложником договора, подписанного в начале 2004 года.

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Как объяснил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, по договору как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые вызывают подозрение. Как объяснил Слободян «Украинской правде», Украина в рамках того же договора также осматривает суда, идущие в Россию или из России. За прошлую неделю в акватории Черного моря были проверены 63 судна, которые двигались в РФ или из России.

«Мы проверяем те суда, которые следуют рекомендованными курсами, или те, которые находятся вблизи от берега материковой Украины. Но наши мощности сил морской охраны существенно уступают мощностям погранслужбы РФ», — признает Слободян.

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала семь торговых судов Украины в Азовском море для проведения досмотра.