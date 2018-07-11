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Случайной жертвой уличной стрельбы в Мехико стала молодая украинка
Полиция Мехико расследуют убийство американской туристки, которая погибла от шальной пули утром 7 июля в одном из районов мексиканской столицы. Как сообщает газета The Washington Post, убитая оказалась 27-летней уроженкой Украины Татьяной Мирутенко. В Мехико она прилетела в небольшой отпуск с мужем и парой друзей, чтобы отпраздновать первую годовщину своей свадьбы…
Когда Татьяна и ее супруг выходили из ресторана мексиканской кухни в районе Ломас-де-Чапультепек, на улице произошла стрельба. Одна из уличных банд учинила разборку с вышибалами заведения, в котором завтракали Мирутенко и муж.
Несколько человек на мотоциклах открыли огонь по охранникам, стоявшим у входа. Один из вышибал был тяжело ранен. А Татьяна скончалась.
В эфире радиостанции ABC 7 News родители украинки рассказали, что в 2013 году их дочь окончила университет в Клемсоне (штат Южная Каролина). Она устроилась на работу в фармацевтическую компанию Nektar Therapeutics в Сан-Франциско. Занималась привлечением инвестиций.
В компании заявили, что потрясены гибелью Татьяны, которая была очень ценным работником. Представитель Nektar Therapeutics назвал Мирутенко «яркой восходящей звездой». Вице-президент компании Дженнифер Раддок заявила, что коллеги ценили «позитивную энергию, постоянное желание помочь, энтузиазм и жажду жизни», которые являлись неотъемлемыми чертами Татьяны.
Наталия Мирутенко, мать Тани, призналась, что пыталась отговорить дочь от поездки в Мексику. «Как любая мать, я очень переживала. В новостях постоянно передают о каких-то перестрелках, убийствах в Мексике. Я предупреждала дочь, а она только смеялась. „Ты всегла так говоришь, мама!“ — сказала она незадолго до отъезда. А вечером 6 июля мы с ней разговаривали по телефону. И Танечка сказала: „Видишь, мама, все в порядке. Мехико — прекрасный город! Мне очень нравится. И здесь безопасно. Могу дать тебе гарантию 200 процентов!“ Господи, я бы жизнь свою отдала, если бы дочку можно было вернуть домой или отговорить тогда от поездки!» — сказала Наталия Мирутенко.
Отец Татьяны Василь Мирутенко со слезами заявил: «Год назад мы выбирали цветы на свадьбу дочки. Сегодня мы идем за цветами на ее похороны…»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в популярной среди украинских туристов стране продлен чрезвычайный режим.
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“ Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...”