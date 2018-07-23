Стало известно о новой попытке России сорвать независимость украинской церкви

Украина

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о новом этапе в попытках Москвы сорвать создание в Украине независимой церкви. автокефалию для Украины

«Понимая, что поставленная РПЦ („Юстасом“) задача показать массовость почитателей в Украине УПЦ МП („Алекс“) с проведением под видом „фашистов и националистов“ провокаций во время Крестного хода в честь 1030-летия Крещения Руси не будет иметь серьезного эффекта как в Украине, так и на международном уровне, руководство УПЦ МП вместе с посольством РФ в Украине перешли к следующему этапу. Так, по „инициативе“ митрополита Онуфрия, на следующий день после проведения Крестного хода, 28 июля, на территории Киево-Печерской Лавры запланирована встреча представителей следующих иностранных посольств в Украине: РФ, Беларуси, Молдовы, Грузии, Греции, Кипра, Сербии, Македонии, Болгарии и Румынии. Кроме того, экзархат РПЦ в Украине (УПЦ МП) по указанию из Москвы, отдельно пригласил на данное мероприятие представителей Сербской, Македонской, Болгарской, Грузинской и Белорусской православных церквей, а также представителей Американской православной церкви», — сообщает Дмитрий Тымчук.

По его информации, на встрече будет обсуждаться ситуация вокруг якобы «неканоничного процесса» предоставления автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.

«Присутствующих, согласно тезисам из Москвы, а также сформированной во время Крестного хода „нужной картинки“, будут убеждать в опасности такого развития ситуации („угроза раскола мирового православия“, „кровавое противостояние в Украине на религиозной почве“ и т. д. ). Главный тезис — призыв объединиться, чтобы „общими усилиями сохранить мир на украинской земле“ — звучит, мягко говоря, странно, в условиях оккупации и агрессии РФ против Украины», — пишет Дмитрий Тымчук на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году.

Фото из Википедии.