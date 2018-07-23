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Стало известно о новой попытке России сорвать независимость украинской церкви
Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о новом этапе в попытках Москвы сорвать создание в Украине независимой церкви. автокефалию для Украины
«Понимая, что поставленная РПЦ („Юстасом“) задача показать массовость почитателей в Украине УПЦ МП („Алекс“) с проведением под видом „фашистов и националистов“ провокаций во время Крестного хода в честь 1030-летия Крещения Руси не будет иметь серьезного эффекта как в Украине, так и на международном уровне, руководство УПЦ МП вместе с посольством РФ в Украине перешли к следующему этапу. Так, по „инициативе“ митрополита Онуфрия, на следующий день после проведения Крестного хода, 28 июля, на территории Киево-Печерской Лавры запланирована встреча представителей следующих иностранных посольств в Украине: РФ, Беларуси, Молдовы, Грузии, Греции, Кипра, Сербии, Македонии, Болгарии и Румынии. Кроме того, экзархат РПЦ в Украине (УПЦ МП) по указанию из Москвы, отдельно пригласил на данное мероприятие представителей Сербской, Македонской, Болгарской, Грузинской и Белорусской православных церквей, а также представителей Американской православной церкви», — сообщает Дмитрий Тымчук.
По его информации, на встрече будет обсуждаться ситуация вокруг якобы «неканоничного процесса» предоставления автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви.
«Присутствующих, согласно тезисам из Москвы, а также сформированной во время Крестного хода „нужной картинки“, будут убеждать в опасности такого развития ситуации („угроза раскола мирового православия“, „кровавое противостояние в Украине на религиозной почве“
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Томос об автокефалии Украине будет предоставлен уже в этом году.
Фото из Википедии.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”