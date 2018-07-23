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Общество

Под Одессой протестующие перекрыли трассу международного значения (видео)

11:53 23 июля 2018   163
Пробка автомобильная
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 23 июля, в Саратском районе, на юге Одесской области, протестующие перекрыли автомобильную трассу Одесса — Рени, требуя ремонта внутрирайонных дорог.

Как сообщили «ФАКТАМ» организаторы акции, в ней принимают участие более ста человек, которые постоянно ходят «туда-обратно» в районе пешеходного перехода у поселка городского типа Сарата (административный центр одноименного района), тем самым не давая возможности проехать автотранспорту.

По словам протестующих, они требуют отремонтировать автомобильные дороги, соединяющие, в частности, Саратский район с близлежащими — Тарутинским и Арцизским.

«Дороги ремонтируют выборочно и очень некачественно. Не проходит и года, а на покрытие уже „сползает“, появляются глубокие ямы, выбоины, которые затрудняют проезд и повреждают автомобили», — говорят протестующие.

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Их основное требование — выделение местными властями средств на ремонт дорожного покрытия. В случае невыполнения этого пункта люди готовы перейти к более радикальным, в частности, требованиям отставки ряда чиновников.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее сообщил, что на ремонт дорог областного значения выделили более 11 млрд гривен.

Справка «ФАКТОВ». Длина отрезка трассы Одесса — Рени — 295 км. Он включает в себя 49 мостов и соединяет пять портов — Одесский, Ильичевский, Белгород-Днестровский, Измаильский и порт Рени. Дорога была построена в 1940—1950-х годах, за 60−70 лет эксплуатации она давно исчерпала свой ресурс и остро нуждается в ремонте. Автодорога М-15 является трассой международного значения на территории Украины, начинается в Одессе и заканчивается на украинско-румынском пропускном пункте Рени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Укравтодор назвал дороги, которые отремонтируют в первую очередь.

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