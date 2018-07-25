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В Великобритании возродят легендарную поп-группу
Бывшие участницы знаменитого британского поп-коллектива Spice Girls готовы возродить группу и снова выступать вместе. Об этом заявила бывшая «перчинка» Мелани Браун (Mel B) в британском ток-шоу Loose Women.
По словам исполнительницы, воскрешения Spice Girls можно ждать уже в текущем году. «В конце концов, мы сестры, мы вместе прошли удивительный, чудесный путь. Мы вместе, мы снова вместе», — приводит ее слова сайт Billboard.
Певица признала, что не все «перчинки» с энтузиазмом отнеслись к идее возродить группу. «С одной было немножко сложно. Но ее все равно вовлекли», — заявила Мелани Браун. Она уточнила, что этой «одной» была Виктория Бекхэм, бывшая «Posh Spice».
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Spice Girls была создана в 1994 году. За время существования группа записала три студийных альбома и одиннадцать синглов, но, учитывая, что записи расходились миллионными тиражами, Spice Girls была признана самой коммерчески успешной женской группой всех времен. Первой группу ради сольной карьеры покинула Джери Холливелл в 1998 году. Три года спустя все участницы Spice Girls решили взять паузу и заняться отдельными проектами.
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