- 12:45 В Европе разгорелся скандал из-за оскорблений дипломата Путина в адрес украинского посла
- 12:45 В масштабном ДТП в Виннице столкнулись пять авто
- 12:42 В Киеве показали короны князя Владимира и его жены Анны
- 12:25 В Чернигове избили экс-депутата, сторонника "русского мира": в сети показали видео (видео 18+)
- 11:56 Брижит оказалась ширмой? Вокруг Макрона во Франции разгорелся громкий гей-скандал
- 11:53 Западу все равно, как решится конфликт на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление
- 11:52 В президентскую гонку включился еще один политик — Инна Богословская
- 11:49 Испугались войны с Москвой: почему Константинополь отказался от Киевской метрополии в XVII веке
- 11:43 Известная российская певица засветилась в оккупированном Донецке
- 11:23 За день, как за полмесяца: синоптик рассказала, сколько осадков обрушилось на Киев за последнее время
В Киеве показали короны князя Владимира и его жены Анны (фото)
Стилизованные реконструкции корон великого князя Киевского Владимира и его жены византийской царевны Анны с 27 июля демонстрируются на выставке, которая открылась в Митрополичьем доме Национального заповедника «София Киевская». Выставка посвящена 1030-летию крещения Киевской Руси.
— Короны князя Владимира и царевны Анны Византийской не сохранились, поэтому мы воссоздали их по имеющимся историческим материалам, — рассказал «ФАКТАМ» основатель «Фонда сохранения историко-культурного наследия Украины имени Бориса Возницкого» Игорь Жук из Львова. Он историк по образованию, поэтому и занимается воссозданием корон властителей минувших эпох. — В нашем распоряжении есть монеты времен князя Владимира, на которых он изображен в короне. Так что известно, как выглядел этот его символ власти.
*Игорь Жук: «Мы воссоздали уже около 80 корон властителей минувших эпох»
Но на монетах не показаны детали. Поэтому мы воссоздавали их, изучив хранящиеся в Будапеште две короны времен Владимира: одна принадлежала венгерскому королю Иштвану, другая — византийскому императору Константину Мономаху (первая полностью цела, вторая — сохранилась лишь частично). Обе выполнены в византийском стиле — как и корона князя Владимира, увенчанная крестом, с золотыми цепочками и жемчужинами на них.
Чтобы воссоздать на короне изображения Иисуса Христа, апостолов, ангелов, крестов, мы обратились к выдающемуся произведению византийского религиозного и ювелирного искусства — Лимбургскому реликварию (изготовленному в X веке для хранения частицы Животворящего Креста Господня. — Авт). Реликварий некогда захватили в Константинополе крестоносцы. Сейчас он хранится в Германии в городе Лимбург. Мы в точности повторили на короне изображения с реликвария.
Кстати, изначально короны византийских императоров были… тряпичными — лента пурпурного цвета, на которую нашивали драгоценности. Когда под весом бриллиантов и жемчуга ленты стали сползать с голов властителей, короны стали делать из золота.
— А как воссоздавали корону Анны Византийской?
— К сожалению, изображений ее короны не сохранилось. Мы сделали корону такой, какой она могла быть на наш взгляд.
*Так, по мнению Игоря Жука и его коллег, могла выглядеть корона Анны Византийской
— Кто разрабатывал эскизы?
— Эту работу я взял на себя, ведь являюсь дипломированным историком. А изготавливала короны целая команда ювелиров.
— Во сколько обошлось создание обеих корон?
— У нас принцип — цену не разглашать.
Замечу, что в нашей коллекции уже порядка 80 корон властителей минувших эпох. Недавно завершили работу над венцом Роксоланы, вскоре сделаем убор ее мужа султана Сулеймана. Сейчас наша коллекция демонстрируется в Национальном архитектурно-историческом заповеднике «Чернигов старинный».
Напомним, что после крещения Руси князем Владимиром была образована Киевская митрополия. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Киевская митрополия попала под власть Московского патриархата.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”