Культура

В Киеве показали короны князя Владимира и его жены Анны (фото)

Стилизованные реконструкции корон великого князя Киевского Владимира и его жены византийской царевны Анны с 27 июля демонстрируются на выставке, которая открылась в Митрополичьем доме Национального заповедника «София Киевская». Выставка посвящена 1030-летию крещения Киевской Руси.

— Короны князя Владимира и царевны Анны Византийской не сохранились, поэтому мы воссоздали их по имеющимся историческим материалам, — рассказал «ФАКТАМ» основатель «Фонда сохранения историко-культурного наследия Украины имени Бориса Возницкого» Игорь Жук из Львова. Он историк по образованию, поэтому и занимается воссозданием корон властителей минувших эпох. — В нашем распоряжении есть монеты времен князя Владимира, на которых он изображен в короне. Так что известно, как выглядел этот его символ власти.

*Игорь Жук: «Мы воссоздали уже около 80 корон властителей минувших эпох»

Но на монетах не показаны детали. Поэтому мы воссоздавали их, изучив хранящиеся в Будапеште две короны времен Владимира: одна принадлежала венгерскому королю Иштвану, другая — византийскому императору Константину Мономаху (первая полностью цела, вторая — сохранилась лишь частично). Обе выполнены в византийском стиле — как и корона князя Владимира, увенчанная крестом, с золотыми цепочками и жемчужинами на них.

Чтобы воссоздать на короне изображения Иисуса Христа, апостолов, ангелов, крестов, мы обратились к выдающемуся произведению византийского религиозного и ювелирного искусства — Лимбургскому реликварию (изготовленному в X веке для хранения частицы Животворящего Креста Господня. — Авт). Реликварий некогда захватили в Константинополе крестоносцы. Сейчас он хранится в Германии в городе Лимбург. Мы в точности повторили на короне изображения с реликвария.

Кстати, изначально короны византийских императоров были… тряпичными — лента пурпурного цвета, на которую нашивали драгоценности. Когда под весом бриллиантов и жемчуга ленты стали сползать с голов властителей, короны стали делать из золота.

— А как воссоздавали корону Анны Византийской?

— К сожалению, изображений ее короны не сохранилось. Мы сделали корону такой, какой она могла быть на наш взгляд.

*Так, по мнению Игоря Жука и его коллег, могла выглядеть корона Анны Византийской

— Кто разрабатывал эскизы?

— Эту работу я взял на себя, ведь являюсь дипломированным историком. А изготавливала короны целая команда ювелиров.

— Во сколько обошлось создание обеих корон?

— У нас принцип — цену не разглашать.

Замечу, что в нашей коллекции уже порядка 80 корон властителей минувших эпох. Недавно завершили работу над венцом Роксоланы, вскоре сделаем убор ее мужа султана Сулеймана. Сейчас наша коллекция демонстрируется в Национальном архитектурно-историческом заповеднике «Чернигов старинный».

Напомним, что после крещения Руси князем Владимиром была образована Киевская митрополия. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Киевская митрополия попала под власть Московского патриархата.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»