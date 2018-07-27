Крещение Украины-Руси: Вселенский патриарх отказался ехать в Москву

Украина

Вселенский патриархат присоединится к празднованиям крещения Украины-Руси в Киеве 28 июля и не поедет в Москву. Представители РФ пытались пригласить вселенского патриарха Варфоломея в российскую столицу, но получили отказ.

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Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, Вселенский патриархат пообещал направить делегацию в Киев. Москве и главе РПЦ Кириллу был направлен ответ, что приезд в российскую столицу невозможен и нецелесообразен. Связано это с четкой позицией: у Москвы нет оснований для организации торжеств по поводу исторических событий, имевших место в конце X века в Киеве.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Киевская митрополия попала под власть Московского патриархата.