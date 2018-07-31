Лох-несское чудовище попало в объектив камеры видеонаблюдения (видео)

Мир

Жителю графства Донегол (County Donegal) провинции Ольстер (Ulster) по имени Еойн Офаодхагейн (Eoin O'Faodhagain) удалось запечатлеть лох-несское чудовище. Об этом пишет Daily Record.

Сообщается, что ирландец наблюдал за шотландским озером Лох-Несс (Loch Ness), в котором, если верить легендам и многочисленным свидетельствам очевидцев, водится загадочный монстр, якобы похожий на доисторического водоплавающего ящера плезиозавра.

Еойн наблюдал виртуально — посредством установленной на берегу озера web-камеры, картинку с которой может увидеть любой желающий.

Еойн подключается уже несколько лет. Наблюдает часами. Но удача пришла лишь однажды — 30 апреля нынешнего года: он наконец-то увидел «объект», который вполне мог быть лох-несским чудовищем.

Энтузиаст снял то, что происходило на экране, на камеру мобильного телефона. Набралось примерно 20 минут.

Существо не просто двигалось, оно еще и периодически ныряло. «Объект» скрылся из виду, как раз нырнув.

Размер существа он оценил примерно в 8 метров.

Получившийся ролик Еойн отправил Гари Кэмпбеллу (Gary Campbell) — хранителю официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища (Official Loch Ness Monster Sightings Register). Тот официально зарегистрировал съемку, признал свидетельством. И сообщил, что Лох-несское чудовище стало показываться чаще.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые обещают очень скоро выяснить точно, в самом ли деле в озере Лох-Несс водится некое неизвестное науке чудовище. Ученые из разных стран, ведомые профессором Нейлом Геммелем (рrofessor Neil Gemmell) из университета Отаго в Новой Зеландии (University of Otago in New Zealand), собрали образцы ДНК всякой озерной живности — так называемую ДНК из окружающей среды (environmental DNA — eDNA). Анализ этих образцов и должен показать жил ли в озере монстр — хоть когда-то. И живет ли сейчас.