Останется 35 миллионов: озвучен печальный прогноз по сокращению населения Украины

Украина

В последние годы сильно ускорился отток населения Украины в европейские страны. Указанная тенденция приведет к тому, что к середине XXI века в Украине останется примерно 35 миллионов человек.

Такой прогноз в комментарии «ФАКТАМ» озвучила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

«По моим личным оценкам, сейчас в Украине постоянно проживают 39−40 миллионов человек», — сказала демограф, отметив, что эта цифра не включает население оккупированных Донбасса и Крыма.

По прогнозам эксперта, депопуляция Украины — неизбежна. Единственной альтернативной Либанова называет масштабную иммиграцию, отмечая, что речь будет идти о другом населении.

«Вероятно, к середине столетия численность населения Украины сократится до 35 миллионов человек. Но, к счастью, такие долговременные демографические прогнозы в большой мере играют роль прогнозов-предостережений — мы не знаем и не можем знать, например, каких успехов достигнет здравоохранение», — говорит Либанова.

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