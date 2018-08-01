Украина

В Италии арестовали неонацистов, завербованных для отправки на Донбасс к боевикам "ДНР"-"ЛНР"

В среду, 1 августа, итальянские правоохранительные органы сообщили об арестах, проведенных карабинерами в Лигурии, Милане, Парме и Авеллино. За решеткой оказались шесть неонацистов, которых пророссийские наемники завербовали для отправки на Донбасс.

Все арестованные доставлены в Геную, поскольку расследование ведет местная прокуратура. Газета La Repubblica сообщает, что карабинеры продолжают обыски. Под подозрением находятся еще семь неонацистов.

Прокуратура Генуи полагает, что в Италии действует целая организация, которая занимается вербовкой ультраправых элементов для отправки на Донбасс. Следователи занимаются выявлением источников финансирования данной организации.

Отметим, что на стороне боевиков так называемых «ДНР"-"ЛНР» неоднократно ранее были замечены сторонники праворадикальных организаций, которые были завербованы пророссийскими кураторами на Донбасс.

Вместе с тем, в Италии продолжается суд над бойцом Нацгвардии Виталием Маркивым, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста возле оккупированного Славянска в 2014 году.