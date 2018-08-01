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- 11:37 В Италии арестовали неонацистов, завербованных для отправки на Донбасс к боевикам "ДНР"-"ЛНР"
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В Италии арестовали неонацистов, завербованных для отправки на Донбасс к боевикам "ДНР"-"ЛНР"
В среду, 1 августа, итальянские правоохранительные органы сообщили об арестах, проведенных карабинерами в Лигурии, Милане, Парме и Авеллино. За решеткой оказались шесть неонацистов, которых пророссийские наемники завербовали для отправки на Донбасс.
Все арестованные доставлены в Геную, поскольку расследование ведет местная прокуратура. Газета La Repubblica сообщает, что карабинеры продолжают обыски. Под подозрением находятся еще семь неонацистов.
Прокуратура Генуи полагает, что в Италии действует целая организация, которая занимается вербовкой ультраправых элементов для отправки на Донбасс. Следователи занимаются выявлением источников финансирования данной организации.
Отметим, что на стороне боевиков так называемых «ДНР"-"ЛНР» неоднократно ранее были замечены сторонники праворадикальных организаций, которые были завербованы пророссийскими кураторами на Донбасс.
Вместе с тем, в Италии продолжается суд над бойцом Нацгвардии Виталием Маркивым, которого обвиняют в убийстве итальянского журналиста возле оккупированного Славянска в 2014 году.
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