Авиаскандал с багажом в Харькове: разозленные пассажиры пошли на радикальные меры

Украина

Скандал с забытым багажом пассажиров рейса Yanair из Харькова в итальянский Римини не утихает. Как уже сообщали «ФАКТЫ», некоторым туристам так и не привезли их чемоданы в Италию — их багаж потерялся. Сейчас туристы уже вернулись в Харьков и отказываются выходить из самолета: до тех пор, пока им не объяснят, куда пропали чемоданы.

- В самолете бунт, — рассказала «ФАКТАМ» одна из пассажирок Инесса. — Люди не хотят выходить до тех пор, пока не получат объяснений от авиакомпании. В аэропорт уже прибыли СМИ. Экипаж еще находится в самолете. Нам пригрозили, что если мы не выйдем, вызовут полицию. Специально выключили кондиционер, чтобы людям стало нечем дышать.

Ранее жертвы авиаскандала с забытым багажом рассказывали «ФАКТАМ» о том, что их самолет чуть не разбился. А когда люди обрадовались, что все же долетели до Римини, выяснилось, что весь их багаж остался в Харькове. Авиакомпания Yanair молчит, а в пресс-службе харьковского аэропорта лишь сообщили, что багаж не забыли, а оставили специально, и это, дескать, было решением экипажа воздушного суда. Причины такого решения не сообщались. Однако пассажиры предполагают, что багаж решили оставить из-за того, что самолет был неисправен. Позже пассажирам привезли багаж в Италию, но некоторые чемоданы потерялись.