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«Бои без правил» в Одессе: одна из главных фигуранток побоища собралась за рубеж (фото)
Ужасающий случай с избиением группой неадекватных девиц школьницы в Одессе, естественно, вызвал волну возмущений.
Вместе с тем, он послужил своеобразным детонаором. Как стало известно, одна из фигуранток жестокого избиения — Алена (на фото) собралась уехать с семьей в Румынию.
Предполагается, что оттуда она и приехала в Одессу.
Соответствующую информацию обнародовали ее друзья в комментариях под фото на странице Алены в Инстаграме. На данный момент фото со всеми комментариями уже удалено.
«Аленке стало плохо. Она не в себе. Зачем вы так делаете? Из-за вас рушатся семьи. Аленка уже не может выйти на улицу. Завтра Аленка со всей семьей уезжает в обратно в Румынию», — написал ее друг в ответ на тысячи комментариев пользователей соцсетей с проклятиями юной садистке. При этом о раскаянии девочки в том, что она совершила, речь, естественно, не идет.
Хочется верить, что правоохранители не допустят «случайного исчезновения» ни важной фигурантки, ни ее родителей.
К слову, при желании отечественная правоохранительная система вполне справляется и с доскональным расследованием подобных ЧП, и с последующим наказанием виновных. Пусть и несовершеннолетних.
Примером тому — случай, о котором «ФАКТЫ» рассказывали весной 2008 года Тогда три несовершеннолетних
ненавистницы несколько часов кряду жестоко избивали «подругу», хладнокровно истязали ее, унижали в присутствии других учеников. Десятки несовершеннолетних наблюдали за экзекуцией, один любитель острых ощущений даже отснял «блокбастер» на мобильный телефон. Девятиклассница, искалеченная морально и физически, длительное время провела в больнице… Вместе с тем, после публикации «ФАКТОВ» история получила логическое завершение: злоумышленниц осудили, приговорив к конкретным срокам тюремного заключения. Так, Килийский районный суд опредедлил троим несовершеннолетним подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев каждой. Апелляционный суд Одесской области и Верховный суд Украины, рассматривавшие дело по жалобам представителей осужденных, оставили приговор в силе.
А тем временем в Одесской области от регулярных избиений продолжают страдать малолетние воспитанники в приюте «Свитанок». Об этом сообщила сотрудница патрульной полиции Зоя Мельник.
«Мы с дочкой были в Зелёном театре, где она познакомилась с девочкой лет пяти, — рассказала полицейская. — Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах насекомых, от нее плохо пахло. Я думала, что это ребенок из семьи нарко- или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели (по крайней мере, за все время я не увидела чтобы кто-то к ней подошел, да и весь вид ребенка говорил об этом»
По словам ребенка, воспитатели в качестве наказания бьют детей и ставят их на колени. Старшим разрешают обижать младших.
«Дети там убегают через забор попрошайничать, на сигареты, в том числе, — констатирует Зоя Мельник. — Насколько я поняла, у них там договоренности — персонал разрешает старшим детям курить, но запрещает жаловаться…».
При этом имеется официальная справка, составленная по результатам проверок, о том, что Одесский областной приют для детей «Свитанок» находится в крайне запущенном состоянии. В учреждении находятся 44 ребенка, из них 17 — статусных и 26 — с серьезными нарушениями сроков пребывания.
Напомним, после обнародования информации об избиении школьницы в Одессе в полиции призвали граждан не устраивать самосуд над садистками.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”