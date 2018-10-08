24 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Олеся Зиныч

Здоровье

Бывает, человек безуспешно годами лечит суставы или пытается справиться с кожным зудом, страдает от выраженной слабости, ожирения, не подозревая, что необходимо обратиться к эндокринологу.

— Гипотиреоз, при котором в организме снижается выработка гормонов щитовидной железы, может маскироваться под другие заболевания, — объясняет главный научный сотрудник отдела возрастной эндокринологии и клинической фармакологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В. П. Комиссаренко НАМН Украины» доктор медицинских наук Олеся Зиныч. — У этой болезни минимум семь масок. При кардиальной повышается артериальное давление, может возникать аритмия, гастроэнтерологической — человеку докучают запоры, снижается аппетит, ревматоидной — беспокоит боль в суставах, гинекологической — возникает нарушение менструального цикла. Нельзя оставлять без внимания беспричинную усталость, повышенную сонливость, депрессию, а также снижение работоспособности, чрезмерное выпадение волос, повышение веса, низкую температуру тела, ухудшение памяти, анемию.

Как диабет влияет на интимную жизнь? Что делать, если таблетки, снижающие сахар, не помогают? Почему при гипотиреозе трудно похудеть? Изменяется ли прием гормонов во время менопаузы? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 24 сентября, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог доктор медицинских наук Олеся Вадимовна Зиныч. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua Материал о прямой линии читайте в четверг, 4 октября

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