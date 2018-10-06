Рева обвинил украинцев в получении «лишних» субсидий

Украина

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что по причине завышенных социальных нормативов потребления коммунальных услуг за первое полугодие было начислено 5 млрд гривен «лишних» субсидий. Об этом он сообщил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В 2016 году „лишней“ начисленной субсидии, в том числе по газу, было списано 15 млрд гривен за счет завышенных социальных нормативов. В 2017 году „лишняя“ начислена субсидия составляла 8 млрд гривен после пересмотра нормативов. По состоянию на 1 июля 2018 было начислено лишней субсидии 5 млрд гривен»,— считает чиновник.

По его словам, когда принимаются правительственные решения по социальным нормам потребления газа, Кабмин всегда исходим из тех фактов, которые должны по результатам отопительного сезона.

Кроме того, он добавил, что из государственного бюджета оплачивается потребления коммунальных услуг, которое больше, чем можно себе представить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Рева рассказал о том, что при заполнении декларации на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуhttps://fakty.ua/282 866-reva-obyasnil-kak-pravilno-zapolnyat-deklaraciyu-dlya-polucheniya-subsidiг заявителям не нужно указывать свой официальный доход в цифрах. Суммы необходимо указывать в том случае, если у украинца есть дополнительный доход.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter