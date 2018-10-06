- 23:58 Членом Верховного суда США избран юрист, обвиняемый в изнасилованиях
- 23:17 «Реал» впервые за 33 года не забил в четырех матчах подряд
- 23:14 Мелания Трамп призналась, что твиты мужа ее раздражают
- 22:52 Украина примет участие в масштабных военных учениях НАТО на границе с Россией
- 21:40 Взбунтовавшемуся в России городу дали время до понедельника
- 21:37 Пророссийская партия лидирует на парламентских выборах в Латвии
- 20:52 «Александрия» завершила первый круг вслед за «Динамо»: видеообзоры матчей
- 20:49 Каким категориям киевлян ко Дню защитника выплатят материальную помощь
- 19:59 "Только после игры со сборной Марса": в Украине высказались по поводу матча с Россией
- 19:53 В Запорожской области преступники похитили и избили чиновника
Популярный украинский курорт засыпало снегом: опубликованы яркие фото
В украинских Карпатах выпал снег. Горные склоны усыпаны снегом. В соцсетях пользователи активно делятся и обсуждают фотографии укрытого снегом Драгобрата. Судя по фотографиям, горы укрыты шарами снега. Еще немного и к подъемникам поедут туристы.
«Это не фотошоп. Это Драгобрат прямо сейчас!», — написали в Facebook-сообществе Gearfinder.
Как писали «ФАКТЫ», первый снег в украинских Карпатах выпал еще в конце сентября. Это случилось после того, как в Украину пришел циклон «Фабьен».
3 октября в Карпатах вновь пошел снег. На горе Поп Иван толщина снежного покрова достигла полуметра. Замело дороги и тропы.
По данным синоптиков, в Украине ожидается усиление ночных заморозков. Как ожидается, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе будут наблюдаться не только в западных областях, но и по всей Украине.
Фото из Facebook-сообщества Gearfinder.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...