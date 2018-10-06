Популярный украинский курорт засыпало снегом: опубликованы яркие фото

Украина

В украинских Карпатах выпал снег. Горные склоны усыпаны снегом. В соцсетях пользователи активно делятся и обсуждают фотографии укрытого снегом Драгобрата. Судя по фотографиям, горы укрыты шарами снега. Еще немного и к подъемникам поедут туристы.

«Это не фотошоп. Это Драгобрат прямо сейчас!», — написали в Facebook-сообществе Gearfinder.

Как писали «ФАКТЫ», первый снег в украинских Карпатах выпал еще в конце сентября. Это случилось после того, как в Украину пришел циклон «Фабьен».



3 октября в Карпатах вновь пошел снег. На горе Поп Иван толщина снежного покрова достигла полуметра. Замело дороги и тропы.

По данным синоптиков, в Украине ожидается усиление ночных заморозков. Как ожидается, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе будут наблюдаться не только в западных областях, но и по всей Украине.

Фото из Facebook-сообщества Gearfinder.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter