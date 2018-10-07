Трагедия в Нью-Йорке: свадебный лимузин врезался в машину и сбил людей возле магазина

Мир

В субботу, 6 октября, в штате Нью-Йорк произошла крупная автокатастрофа. Лимузин, в котором ехали жених и невеста с группой гостей, врезался в другую машину и выскочил на тротуар возле популярного магазина Apple Barrel Country Store (на фото в заголовке). Как заявила полиция, погибли 20 человек — 18 находились в лимузине, еще двое только вышли из магазина.

Личности жертв устанавливаются. Трагедия произошла в городе Скохари, который расположен недалеко от столицы штата Олбани.

Местные СМИ сообщают, что улица, по которой ехал свадебный лимузин, давно пользуется плохой репутацией у местных жителей. Это довольно крутой спуск, ведущий прямо к Apple Barrel Country Store. Магазин популярен среди туристов, особенно, осенью, когда здесь начинают подавать сидр из яблок нового урожая. Местные водители хорошо знают коварство дороги и стараются либо вовсе ее избегать, либо ехать осторожно. А вот туристы часто попадают на этом спуске в аварию.

Однако такой автокатастрофы в Скохари еще не было. Как сказал один из очевидцев, повезло еще, что лимузин врезался в легковой автомобиль, а не в один из тракторных прицепов, которых было много возле магазина. Тогда жертв было бы гораздо больше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупной автокатастрофе в России. Под Тверью в результате лобового столкновения маршрутки и рейсового автобуса погибли 13 человек.

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