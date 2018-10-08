Украина

В Украине начались многонациональные военные учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018). Для участия в полетах в Украину из Калифорнии уже прибыли самолеты ВВС США: истребитель четвертого поколения F-15C Eagle и транспортник C-130J Super Hercules.

Кроме Украины, в учениях задействованы еще восемь стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.

Учения продлятся 12 дней — с 8 по 19 октября. Их цель — защита воздушного пространства, усиление безопасности, укрепление сотрудничества между партнерами по НАТО и другими союзниками в регионе.

Личный состав Воздушных сил Украины и украинская авиация сейчас сосредоточены на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Учения будут проходить еще и на территории Винницкой области (аэродром Гавришовка). В целом в полетах планируют принять участие около 950 военнослужащих.

Напомним, украинская армия также намерена в конце октября принять участие в крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учениях. Уже известно, что учения «Trident Juncture 2018» состоятся на границе с Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter