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В Украине стартовали масштабные военные учения: участвуют американские истребители четвертого поколения
В Украине начались многонациональные военные учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018). Для участия в полетах в Украину из Калифорнии уже прибыли самолеты ВВС США: истребитель четвертого поколения F-15C Eagle и транспортник C-130J Super Hercules.
Кроме Украины, в учениях задействованы еще восемь стран: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США.
Учения продлятся 12 дней — с 8 по 19 октября. Их цель — защита воздушного пространства, усиление безопасности, укрепление сотрудничества между партнерами по НАТО и другими союзниками в регионе.
Личный состав Воздушных сил Украины и украинская авиация сейчас сосредоточены на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Учения будут проходить еще и на территории Винницкой области (аэродром Гавришовка). В целом в полетах планируют принять участие около 950 военнослужащих.
Напомним, украинская армия также намерена в конце октября принять участие в крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учениях. Уже известно, что учения «Trident Juncture 2018» состоятся на границе с Россией.
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