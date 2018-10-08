Общество

Сухо и солнечно: синоптик озвучила прогноз погоды на 9 октября

Во вторник, 9 октября, в Украине будет сухо и солнечно. Не планируются дожди и в ближайшие дни — такую погоду в Украину принес антициклон.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее данным, температура воздуха в дневное время составит + 12 + 16 градусов. «На юге, востоке, в большинстве центральных областей температура поднимется + 16 + 22 градусов», — прогнозирует синоптик.

Также сухо и солнечно будет 9 октября в столице, правда дневная температура несколько снизится — до + 12 + 14 градусов. «Но в дальнейшем она снова поднимется до +15 + 18 градусов», — прогнозирует синоптик.

Кстати, в Киеве на Подоле, на Верхнем Валу вновь расцвели каштаны. Фотографию прислали читатели «ФАКТОВ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по предварительным прогнозам, комфортная погода в Украине сохранится, как минимум, до 10 октября.

Также синоптики пообещали, что после рекордно теплых весны и лета украинцев ждет дождливая зима и периодические заморозки до — 20.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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