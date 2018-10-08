- 13:02 Брижит Макрон приняла в Париже королеву Испании: кто проиграл соревнование в элегантности
- 12:59 Как "титушковода" Крысина в тюрьму отправляли: опубликовано фото
- 12:58 В Прикарпатье из-за кори приостановили учебу
- 12:54 24 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Олеся Зиныч
- 12:53 France Football назвал претендентов на «Золотой мяч» (обновляется)
- 12:48 Документы о хищениях в ВСУ нашли на свалке в Николаеве
- 12:32 Сухо и солнечно: синоптик озвучила прогноз погоды на 9 октября
- 12:06 В Украине стартовали масштабные военные учения: участвуют американские истребители четвертого поколения
- 12:05 Стрельба в центре Одессы: задержаны иностранцы
- 11:52 Россия может уничтожить Украину очень быстро: раскрыт хитрый план Путина
Сухо и солнечно: синоптик озвучила прогноз погоды на 9 октября
Во вторник, 9 октября, в Украине будет сухо и солнечно. Не планируются дожди и в ближайшие дни — такую погоду в Украину принес антициклон.
Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее данным, температура воздуха в дневное время составит + 12 + 16 градусов. «На юге, востоке, в большинстве центральных областей температура поднимется + 16 + 22 градусов», — прогнозирует синоптик.
Также сухо и солнечно будет 9 октября в столице, правда дневная температура несколько снизится — до + 12 + 14 градусов. «Но в дальнейшем она снова поднимется до +15 + 18 градусов», — прогнозирует синоптик.
Кстати, в Киеве на Подоле, на Верхнем Валу вновь расцвели каштаны. Фотографию прислали читатели «ФАКТОВ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по предварительным прогнозам, комфортная погода в Украине сохранится, как минимум, до 10 октября.
Также синоптики пообещали, что после рекордно теплых весны и лета украинцев ждет дождливая зима и периодические заморозки до — 20.
Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.